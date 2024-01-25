فريق نيسان فورمولا إي يستعد لخوض سباق الدرعية "إي بري" تحت الأضواء الكاشفة

(MENAFN
- Edelman) الرياض، المملكة العربية السعودية) 25 يناير 2024 ( – يستعد فريق نيسان فورمولا إي لخوض منافسات أول سباق مزدوج من بطولة فورمولا إي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ABB لموسم 2023/2024 وذلك تحت الأضواء الكاشفة على حلبة شارع الرياض في الدرعية، حيث يستهدف الفريق تحقيق أكبر قدر من النقاط.
وبعد جولة مكسيكو سيتي، التي شهدت عودة قوية للفريق، بوصول أوليفر رولاند إلى تسعة مراكز واقترابه من تحقيق النقاط، ينوي كل من رولاند وزميله ساشا فينيستراز الاستفادة من سرعة سيارة نيسان e-4ORCE 04 للوصول إلى المراكز العشرة الأولى في المملكة العربية السعودية.
ويعد "سباق الدرعية" الوحيد الذي يقام ليلًا تحت الأضواء الكاشفة في بطولة الفورمولا إي العالمية. ونجح "سباق الدرعية إي بري" في ترسيخ مكانته بين الأحداث الأكثر شعبية على مستوى سلسلة سباقات البطولة. وتفرض"حلبة شارع الرياض" على السائقين خوض تجربة تجمع بين التركيز والحماس الممزوج بالمتعة، حيث يتطلب الجزء المنحدر عالي السرعة بين المنعطفات 6-14 أقصى قدر من التركيز والشجاعة للمناورة، في حين يعني ارتفاع مستوى تآكل الإطارات، أنه يتوجب على السائقين تنظيم مقدار الضغط على سياراتهم بعناية أكبر. كما تجبر احتمالية وقوع حوادث قوية بالإضافة إلى سيارات الأمان، على المنافسين ضرورة تحقيق التوازن بين المخاطرة والحذر حتى يتمكنوا من تحقيق النصر المبتغى منهم.
وتبدأ فعاليات السباق يوم الخميس 26 يناير بجولة التدريب الحر الأولى، وذلك قبل خوض الجولة الثانية التي تقام يوم الجمعة، فيما تقام جولة التأهل عند الساعة 4:20 ظهراً وينطلق السباق عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الخليج. وتتكرر هذه الفعاليات في نفس التوقيت للجولة الثالثة التي تقام يوم السبت.
وترتبط نيسان بعلاقات راسخة مع المملكة العربية السعودية منذ العام 1957، وذلك عندما تم تسليم أولى سيارات نيسان إلى المملكة. وتعد شركة "بترومين نيسان"، الموزع الرسمي المعتمد لنيسان في المملكة منذ العام 2016، جزءًا مهمًا من هذا التراث، حيث تدير 18 صالة عرض و16 مركزاً لخدمات ما بعد البيع على مستوى المملكة. وستتطلع العلامتان التجاريتان إلى تعميق تعاونهما في سباق "الدرعية إي بري"، وستكون "بترومين نيسان" مرة أخرى "شريك الابتكار" الرسمي للفريق في هذا الحدث. ومن خلال العمل معًا، ستؤكد العلامتان على التزامهمها بالابتكار وخدمة العملاء.
وقال طوماسو فولبي، المدير الإداري ومدير فريق نيسان فورمولا إي: "شهدنا بعض المؤشرات المشجعة في سباق المكسيك، رغم أن النتيجة لم تأتي كما أردنا. وقد عمل كل من أوليفر وساشا بشكل جيد كفريق، وأكدا على أن لدينا ثنائيًا قويًا يمكننا الاعتماد عليه لهذا الموسم. ونعلم أن لدينا سيارة قوية، وهدفنا في "الدرعية" هو حل أي مشاكل وضمان قدرتنا على العمل بسلاسة. ويقدم لنا السباق المزدوج، فرصتين لتسجيل النقاط، لذلك سيكون تركيزنا منصبًا على التعلم قدر الإمكان من سباق يوم الجمعة لمساعدتنا يوم السبت، وتحسين استعدادنا لمضمار يتطلب خفة الحركة المقترنة بالإنطلاق بأقصى سرعة. ونحن سعداء بتعاوننا مع "بترومين نيسان" خلال زيارتنا للمملكة مرة أخرى، فهم الشريك الرئيسي في أحد أهم أسواق نيسان، ونتطلع إلى مشاركة روح الحماس والإثارة التي يقدمها سباق الفورمولا إي مع عملائهم خلال الحدث."
وقال ساشا فينيستراز سائق فريق نيسان فورمولا إي: "تعد الدرعية واحدة من مساراتي المفضلة على رزنامة سباق الفورمولا إي. وذلك لأن زواياها العمياء وهامش الخطأ المنخفض تجعل القيادة مثيرة، ولدي ذكريات جميلة عنها عندما سجلت أول نقاطي في الفورمولا إي هناك. وعلى الرغم من أن النتيجة النهائية في المكسيك لم تكن كما أردناه، إلا أننا أظهرنا زخمًا جيدًا في مرحلة التصفيات، ولذلك تركز استعداداتنا على جلب هذا الزخم إلى السباق المقبل. وبطبيعة الحال، تكون السباقات المزدوجة دائمًا مزدحمة ومتعبة، ولكن إذا ما تمكنا من العمل معًا وتحقيق الاتساق خلال السباقين، فأنا واثق من أننا سنتمكن من الخروج بمجموعة كبيرة من النقاط."
ومن جهته قال، أوليفر رولاند سائق فريق نيسان فورمولا إي: "كان السباق الأول في المكسيك يدور حول الخبرة وانتهى الأمر بالكثير من الإيجابيات بعد تسجيلنا لعودة جيدة في هذا السباق. ونتطلع إلى الحفاظ على هذا الزخم، وخوض السباق المقبل بنفس هذا النهج المريح. وتعتبر حلبة الدرعية صعبة التجاوز، لذا فنحن بحاجة إلى تحسين أدائنا في التصفيات. وستكون جولات التدريب الحرة مهمة لنضع أنفسنا في مكانة مريحة قبل خوض السباق في عطلة نهاية الأسبوع، حيث السباق الوحيد في الموسم الذي يقام ليلًا، والتي لطالما قدم عرضًا رائعًا للجمهور، وأنا متحمس للإنطلاق."
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