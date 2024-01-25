كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات تنظم "حفل المعطف الأبيض 2024"

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: نظّمت الجمعية الطبية الطلابية – بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات "حفل المعطف الأبيض 2024" لطلبة السنة الثالثة المتوقّع تخرجهم في عام 2027 والبالغ عددهم 108 طالباً وطالبةً في قاعة خليفة، بمبنى الكلية في الحرم الجامعي، بحضور أعضاء الهيئة التدريسية وأولياء الأمور.
وأوضح الدكتور أحمد السويدي – عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة خلال كلمته للطلبة: " أن الوصول إلى هذه النقطة المحورية في مسيرة طلبة الطب الدراسية هو رمز للشروع في المسيرة الطبية المهنية" وأضاف: "إن التغلّب على التحديات الصحية ليس بالمهمة السهلة، فلا تتوقع أن رحلتك الطبية ستكون مليئة بلحظات الفرح والرضا العميق فحسب، بل أيضًا بالتحديات وخيبات الأمل، ولكن تذكر أنك لن تكون وحيدًا أبدًا في مسيرتك العلمية والأكاديمية، ففريق هيئة التدريس متواجد هنا لإرشادك خلال دراستك، ونحن جميعًا نُبقي أبوابنا مفتوحة."
فيما أشار الطالب هزاع اليحيائي – رئيس الجمعية الطلابية لطلبة الطب إلى أهمية الطب كرسالة لخدمة الإنسانية، ودور طلاب الطب وهم يقفون الآن على عتبة مستقبل واعد حين يستلمون سماعاتهم الطبية، ويقسمون القسم الطبي، مدركين للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم كأطباء. وقدّم الشكر لأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية على دورهم في توجيههم في رحلة التعليم الطبي.
وأدى الطلبة "القَسَمَ الطبي"، كما تخلّل الحفل عدد من الفقرات المتنوعة، مثل: عرض بعنوان " معطفاً اخترناه"، وكلمة قدّمها طلبة السنة الثالثة، ورسالة وجّهها أعضاء الهيئة التدريسية للطلبة، وتوزيع السماعات الطبية.
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