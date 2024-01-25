شركة أمنيات توسع محفظة العقار الفاخر التابعة لها: فيلا فيينتو، دورشيستر كوليكشن، دبي

(MENAFN
- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 يناير 2024 – كشفت شركة أمنيات، المطور العقاري الرائد في دبي، عن توسع محفظة العقار الفاخر التابعة لها من خلال تحفتها المعمارية الأخيرة في مراسي باي مارينا تحت اسم فيلا فيينتو، دورشيستر كوليكشن، دبي.
بمجرد انتهاء تطوير فيلا فيينتو، ستشهد مراسي باي مارينا نقلة نوعية إلى مستوى أعلى من الرفاهية والرقي جنباً إلى جنب مع نظيرتيها فيلا، دورشيستر كوليكشن، دبي والتي تم إطلاقها في شهر يونيو 2023، بالإضافة إلى افتتاح أول فندق لدورشيستر كوليكشن في الشرق الأوسط المنتظر، ذا لانا و مساكن ذا لانا، في المنتصف الأول من هذا العام، حيث تعكس هذه المشاريع المميزة خطط شركة أمنيات متخذة من الواجهة البحرية الرائعة مقراً لمشاريعها، عقب استحواذها على مراسي باي مارينا في السنة الماضية.
وبهذه المناسبة، قال مهدي أمجد، مؤسس ورئيس شركة أمنيات OMNIYAT: "لقد فاقت دبي التوقعات المحلية والعالمية لمواصلتها في تقديم مفاهيم معمارية فريدة والارتقاء بمستوى المساحات السكنية. ستتعدى فيلا فيينتو كونها مجرد وحدات سكنية، بل ستكون رمزاً لمعيار جديد في إنشاء أماكن بمنتهى الجمال والأناقة، كما ستواصل شركة أمنيات جهودها في تقديم كل ما هو خارج عن المألوف وغير تقليدي من خلال نقش تلك اللوحات الفنية المعمارية التي تلبي تطلعات واحتياجات الشخصياتأصحاب الذوق الرفيع."
ستمثّل فيلا فيينتو تجسيداً آخر لخطى شركة أمنيات والتزامها في إعادة تصوير الحياة الفاخرة والمترفة باستمرار، ففيها ستلتقي براعة الفن المعماري بلمسات التصاميم الداخلية الفرنسية، بفضل التعاون مع شركة Foster + Partners وعلى يد الثنائي الباريسي المشهور جيل وبوسييه. و ستشكل مجموعة دورشيستر كوليكشن علامة فارقة لالتزام شركة أمنيات بتقديم تجربة سكنية فائقة الفخامة، فإنها ستقدم تجربة معيشة عالية المستوى من خلال خدماتها المتميزة وإدارتها للوحدات السكنية.
وفي هذا الإطار، قال كريستوفر كودراي، رئيس مجموعة دورشستر كوليكشن: "سيجسد مشروع فيلا فيينتو المعنى الحقيقي للعيش في قمة الترف والرفاهية، بحسب أخلاقيات مجموعة دورشيستر كوليكشن ودمجها بسلاسة مع إرث شركة أمنيات ونهجها في خلق تحف فنية رائعة. فنحن لا نقدم مجرد خدمات معدّة حسب الطلب، بل نقوم بتنسيق وتصميم أسلوب حياة. إن تعاوننا المستمر مع شركة أمنيات يرسم نموذجاً عالمياً للتميز في مجال الضيافة، ويرفع المعايير العالمية لتتجاوز حدود دبي.
ستوفر تصاميم الوحدات السكينة في فيلا فيينتو تناغماً سلساً ما بين المساحات الداخلية والخارجية موفرة لكل وحدة سكنية شرفتها الخاصة والمُنسّقة بالمناظر الطبيعية، كما تتميز التصاميم الداخلية بواجهات ممتدة من الأرض إلى الأسقف والمطلة على مناظر واسعة خلابة تكشف الواجهة البحرية لمراسي باي، وقناة دبي، وبرج خليفة، ووسط مدينة دبي. وستضم كل من الوحدات السكنية المصممة بعناية حمامات سباحة خاصة ومساحات معيشة مزدوجة الارتفاع.
بالإضافة إلى ذلك، تتوّج على رأس الوحدات السكنية التابعة بفيلا فينتو اثنتين من المباني الخارجية (بنتهاوس) الفريدة من نوعها والمكونة من أربع غرف نوم ، فضلاً عن ثلاث شقق دوبلكس ذات الطابع الفريد والتي تتميز كل واحدة منها بتقديم مفهوماً فريداً وهي غرفة طعام 'معلقة'، حيث تلتقي المساحات في كلا البرجين ليربط ما بينهما جسراً في منتصف المساحة ليقدم تجربة سكنية مميزة 'في السماء'.
وقد ضمت التصاميم والفن المعماري لفيلا فيينتو مرافق مميزة عديدة على علو 100 متر منها بركة سباحة انفينيتي، ومراكز للصحة واللياقة البدنية، واستوديوهات، وشرفة خارجية للاستمتاع بالشمس، وصالات، بالإضافة إلى المرافق المتواجدة على مستوى المنصة، منها بركة السباحة الداخلية، و مسبح الأطفال، ومنتجع صحي "سبا"، وغرف اجتماعات. عدا عن ذلك، سيتمتع السكان بامتياز إضافي وهو إمكانية دخول واستخدام المرافق الخاصة بالوحدات السكنية المجاورة التابعة للمجموعة تحت إدارة دورشيستر كوليكشن، وهي فيلا وذا لانا، بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى نادي الشاطئ الحصري الكائن في ون في نخلة جميرا والمطورة من قبل شركة أمنيات.
ترتبط فيلا فيينتو بباقي مشاريع شركة أمنيات في المنطقة عبر منتزه مراسي باي المشترك على الواجهة البحرية، والذي صمم خصيصاً ليضم هذه الإضافة الفريدة من نوعها إلى باقة مشاريع شركة أمنيات والمميزة بحدائقها المزروعة والمناطق المشتركة.
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