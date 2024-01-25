انطلاق فعاليات معرض آراب هيلث 2024 الإثنين المقبل بدبي

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 يناير 2024: يعود معرض آراب هيلث، أكبر حدث لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024 مع التركيز على استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في الصناعة لتعزيز الرعاية التي تركز على المرضى.
وتشهد نسخة 2024 من الحدث إضافة مجموعة من الفعاليات الجديدة بما في ذلك: المستشفى الذكي ومنطقة التشغيل التفاعلي بالشراكة مع كليفلاند كلينك أبوظبي تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام" تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية"، حيث سيشهد زوار المعرض كيف تتفاعل التقنيات المتعددة بسلاسة مع أحدث المعدات الطبية لتحسين تجربة المريض.
وستشهد نسخة 2024 من معرض آراب هيلث استهداف ممارسي الرعاية الصحية في المستقبل من خلال مسابقة Cre8، وهي فعالية مدتها يوم واحد يكلف الطلاب الإماراتيين المشاركين من خلالها بتخيل وابتكار حل لمشكلة الرعاية الصحية في العالم الحقيقي باستخدام ميزانية خيالية قدرها 100,000 درهم إماراتي.
كما تعود قمة صحة المستقبل المخصصة للمدعوين فقط مع التركيز على مكافحة الشيخوخة وطول العمر، وستتضمن منطقة التحول مسابقة الشركات الناشئة الشهيرة وحوارات "إنوفيت Innov8 Talks الشهيرة وعروض المنتجات.
وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس:
"مع توقع حضور 110.000 متخصص في الرعاية الصحية لنسخة 2024 من معرض ومؤتمر الصحة العربي، فنحن ملتزمون بتقديم تجربة الرعاية الصحية المثالية من خلال عرض التقنيات الجديدة وتسليط الضوء على أهمية التعاون في تشكيل مستقبل مبتكر، حيث يتم تعزيز الرعاية الصحية التي تركز على المريض".
وأضاف ويليامز قائلاً: "تشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة العارضين والزوار بأعداد قياسية وزيادة في مساحة العرض بمركز دبي التجاري العالمي، لذا فإننا نضمن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي معترف به لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة".
كما سيقوم عدد من العارضين بتسليط الضوء على أحدث إنجازاتهم التكنولوجية التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة لقطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم.
وستعرض شريكة الابتكار جي إي هيلث كير، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية المبتكرة، التقنيات التي ستغير قواعد اللعبة والتي تحدد مستقبل الرعاية الصحية من خلال إطلاق 19 ابتكارًا جديدًا للمنتجات، حيث ستكشف الشركة عن حلول التصوير الرائدة المصممة لتوجيه عملية اتخاذ القرارات السريرية بشكل أفضل وتحسين نتائج المرضى، كما ستؤكد المجموعة الواسعة من الحلول الذكية الجهود المستمرة التي تبذلها جي إي للرعاية الصحية لتوفير الوصول إلى الرعاية الصحية وإنشاء عالم لا حدود للرعاية الصحية فيه.
وقد قامت الشركة مؤخراً بتوسيع مجموعتها من أنظمة وأجهزة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر لتطوير ممارسات المستشفيات الحالية وتسريع التشخيص والعلاج.
وفي هذا السياق قال هادي الخوري، المدير العام الإقليمي لشركة جي إي هيلث كير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " تعد جي إي هيلث كير شريكًا موثوقًا به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها شركة مبتكرة رائدة في الصناعة، وتتمتع بإرث يزيد عن 50 عامًا في دفع التقدم وتبني تقنيات الجيل القادم لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة في المنطقة".
وأضاف الخوري قائلاً: "نحن نستفيد من حلول التعلم العميق لنظام رعاية صحية جاهزة للمستقبل، ونعزز الرعاية الدقيقة والمتصلة، لذا فنحن ملتزمون بتغيير ممارسات المستشفيات، وتسريع عمليات التشخيص، وتعزيز العلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا".
وفي مكان آخر من المعرض، ستسلط عيادات منطقة هارلي ستريت الطبية الضوء على أحدث الاكتشافات والعلاجات الرائدة في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر وكيف ستغير تعريف المرض بالكامل في ضوء التقدم العلمي الحديث.
من جهتها قالت الدكتورة إيمير ماكسويني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Re:Cognition Health والتي ستناقش النتائج التي توصلت إليها في يوم افتتاح الحدث: "هناك كل الأسباب التي تدعونا إلى التفاؤل الحذر لأن هذه الأدوية من الجيل الجديد والمتوفرة في المملكة المتحدة والتجارب السريرية الدولية، يمكن أن تغير من مستقبل الفرد".
سيتمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون من خلال معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 من حضور 10 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر في مجالات: الأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة والسكري وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام وإدارة الجودة والصحة العامة ومكافحة العدوى وإدارة تعقيم الإمداد المركزي.
كما سيضم معرض آراب هيلث 2024 للمرة الثانية على التوالي منطقة القرية (ذا فيليج) الجديدة، وهي منطقة مصممة للسماح للزوار بالتواصل والاسترخاء بينما يفخرون بمجموعة من خيارات الأطعمة والمشروبات، حيث تقع القرية بجوار ساحة زعبيل 2.
وتشمل قائمة الشركاء الرئيسيين للحدث كلاً من: مجموعة بيورهيلث، بطل الرعاية الصحية الوطني وشريك الرعاية الصحية المتميز، المستشفى الأمريكي؛ شريك الرعاية الصحية الحصري، مشفى الدكتور سليمان الحبيب؛ الشريك الحصري للخدمات الصحية، الإمارات للخدمات الصحية؛ شريك الصحة العالمية، إم 2؛ شريك صحة المستقبل، نيوم؛ شريك الابتكار، جي إي هيلث كير؛ وكانون ميديكال هي شريك الذكاء الاصطناعي الحصري.
سيتم انعقاد معرض آراب هيلث 2024 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك كلاً من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.
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