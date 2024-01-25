HUB71 تعلن عن تعيينات قيادية جديدة

(MENAFN
- Edelman) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 يناير 2023: أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، اليوم، عن تعيينات قيادية جديدة تهدف إلى دعم خططها الإستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لشركات التكنولوجيا الناشئة.
وفي هذا الإطار، أعلنت Hub71 عن تعيين أحمد علي علوان رئيسًا تنفيذيًا لها اعتبارًا من شهر يناير 2024، وذلك بعد أن شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي منذ أكتوبر من العام 2022.
انضمّ أحمد علوان إلى Hub71 كعضو مؤسّس في العام 2019، ثم تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي، حيث اضطلع بدور فاعل في قيادة التطوير الاستراتيجي لـ Hub71 لتصبح واحدة من مراكز التكنولوجيا الناشئة الرائدة على مستوى المنطقة، ولتوفر الدعم لأكثر من 260 شركة ناشئة نجحت معًا في جمع تمويلات تزيد قيمتها عن 5 مليارات درهم.
ويأتي تعيين علوان لمنصبه الجديد في سياق مجموعة من التعيينات الداخلية الجديدة، والتي شملت أيضًا تعيين بسمة أحمد البادي الظاهري رئيسًا لشؤون القيمة المضافة، وهاشم الكعبي رئيسًا للعمليات والخدمات المؤسسية، ومحمد الخوري رئيسًا للتسويق والاتصال، وبيتر أبو هاشم رئيسًا لقسم النمو والاستراتيجية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة Hub71: "تقوم منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71 بدور رئيسي وحيوي في توفير بيئة جذابة ومتطورة لتمكين شركات التكنولوجيا الناشئة من تحقيق النموّ والتطور انطلاقًا من إمارة أبوظبي، مستفيدةً من النموّ الكبير الذي يشهده اقتصاد الصقر في الإمارة. وفي ظل قيادة Hub71 ستحظى الشركات الناشئة على مستوى العالم بوجهة تفتح أمامها آفاق الابتكار وفرص النموّ بلا حدود، إذ ساهمت في نموّ Hub71، وإنشاء منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي. ونثق بأن معرفة وخبرة قيادة Hub71 ستسهم في مساعدة الشركات الناشئة والمؤسسين على النموّ وتوسعة نطاق شركات التكنولوجيا المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستساهم برسم مستقبل منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي".
وفي عام 2023، ساهمت Hub71 في تصنيف أبوظبي كأسرع منظومات التكنولوجيا نموًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحصول على المركز السادس على مستوى العالم، وذلك بحسب مؤسسة الاستشارات والأبحاث العالمية الرائدة Startup Genome والشبكة العالمية لريادة الأعمال.
قبل تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي، عمل أحمد علوان ضمن فريق إدارة الأصول في وحدة المجمّعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في «مبادلة»، حيث أشرف على إدارة شركات «مبادلة» في قطاعي الطيران والتكنولوجيا في دولة الإمارات. وقبل ذلك، ساهم علوان في إطلاق صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» في العام 2019. كما شغل عضوية فريق استراتيجية المجموعة في «مبادلة» وشارك في صياغة الأهداف الداخلية والخارجية للشركة، بالإضافة إلى دعم فريق قيادة «مبادلة» في عدد من المشاريع الخاصة.
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