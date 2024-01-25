مطعم الصفدي يعلن عن مشروع المطبخ المركزي

(MENAFN
- Nausheen Shamsher) دبي، يناير 2024 – أعلنت سلسلة مطاعم الصفدي الناجحة التي تديرها العائلة، عن إطلاق مشروع المطبخ المركزي الجديد، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى إحداث ثورة في مجال الطهي في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. يؤكد هذا المشروع على التزام العلامة التجارية الراسخ بتقديم جودة استثنائية وكفاءة عالية وتجربة راقية لعملائها في مجال المأكولات.
تقع قطعة الأرض في مدينة دبي للإنتاج حيث ستبلغ مساحتها 6000 متر مربع، وستضم منشأة بمساحة 5000 متر مربع مؤلفة من طابقين ومزوّدة بأحدث التجهيزات في تقنيات المطبخ. قامت شركة الصفدي بتعيين شركة سبان كونستراكت كمقاول للمشروع الذي يتوقع أن يكتمل إنجازه في مارس 2025 وأن يصبح جاهز تمامًا للعمل بكامل طاقته بحلول الربع الثاني من العام 2025. وسيقدّم هذا المطبخ المركزي خدماته لفروع الصفدي الحالية كما سيدعم المطاعم التي ستُفتتح في المستقبل بالإضافة إلى خدمات تقديم الطعام، ومشاريع البيع بالتجزئة، وشركات البيع بالجملة ضمن مجموعة الصفدي.
وفي هذا السياق قال فادي الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة الصفدي: "يشكّل المطبخ المركزي دليلاً على التزامنا وتفانينا في تحقيق التميّز. سيعزز استثمارنا في أحدث تجهيزات المطبخ وتقنيات إنتاج الأغذية الكفاءة والجودة بشكل ملحوظ. تعد هذه المنشأة محورية في توحيد عمليات الإنتاج لدينا، وضمان الجودة المتسقة، وزيادة سرعة الإنتاج الإجمالية."
وبفضل المطبخ المركزي الذي تمّ إنشاؤه منذ افتتاح الفرع الثاني في العام 2004، تمكّنت شركة الصفدي من تلبية متطلبات عملائها المميزين بشكل مستمرّ. ومن المتوقّع أن يؤدي المطبخ المركزي الجديد، الذي تم إنشاؤه للتكيّف مع نمو العلامة التجارية، إلى زيادة خدمات تقديم الطعام بخمسة أضعاف مقارنة بما توفره الحالي، كما يتوقّع أن تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية 15000 وجبة يوميًا.
يتميز المطبخ المركزي بمساحات مخصصة لإعداد السلع نصف المصنعة، كما يضمّ غرف تخزين وتبريد شاسعة، ومركز تدريب شامل لموظفي المطبخ والخدمات، ومطبخًا للبحث والتطوير والاختبار، ومختبرًا لمراقبة الجودة، ومقر الإدارة، ومركز الاتصال.
وأضاف الصفدي: "لقد شكّل التزامنا بتقديم تجربة طعام استثنائية القوة المُحفّزة وراء نجاح الصفدي. ويعدّ إطلاق مشروع المطبخ المركزي قفزة نوعية إلى الأمام. فلن تساهم هذه المنشأة المتطورة في تعزيز قدراتنا التشغيلية فحسب، بل ستسمح لنا أيضًا باستكشاف آفاق طهي جديدة وتوسيع العروض التي نقدّمها."
ومع تطور مشروع المطبخ المركزي، يتطلع الصفدي إلى مستقبل مزدهر، ويعد بزيادة القدرة على تقديم الطعام، بالإضافة إلى قائمة طعام موسعة، واحتمال تقديم علامات تجارية فرعية جديدة. وتتماشى هذه المبادرة مع إرث العلامة التجارية التي تأسست منذ نحو 24 سنة، مما يعزز مكانة الصفدي باعتباره أيقونة حقيقيّة في عالم الطهي.
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