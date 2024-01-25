الدولار الأمريكي ينخفض إلى 307ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 334ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 03ر0 في المئة إلى مستوى 307ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 14ر0 في المئة إلى مستوى 334ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 09ر0 في المئة إلى مستوى 390ر0 دينار كما ارتفع كل من الفرنك السويسري بنسبة 56ر0 في المئة إلى مستوى 355ر0 دينار والين الياباني بنسبة 13ر0 في المئة إلى مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
م ك ع / ن و ف
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