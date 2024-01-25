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نائب وزير الخارجية يعرب لغوتيريش عن الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الكويت والأمم المتحدة

1/25/2024 4:37:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 25 - 1 (كونا) -- التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك وتمت خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأعرب الشيخ جراح جابر الأحمد خلال اللقاء -الذي يأتي ضمن زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش على المستوى الوزاري حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية- عن اعتزازه بما اتسمت به العلاقة بين دولة الكويت والأمم المتحدة من شراكة استراتيجية وتعاون وتنسيق وثيقين في المجالات كافة.
وأكد دعم دولة الكويت المستمر لجهود الأمم المتحدة في مساعيها النيرة في مختلف مناطق العالم مشددا على التزام الكويت أيضا بالمقاصد والمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والتي تشكل أساسا صلبا للعمل الدولي متعدد الأطراف. (النهاية)

ن م ع / ن و ف




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