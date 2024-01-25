Thursday, 25 January 2024 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إدارة الطيران الأمريكية توقف توسيع إنتاج طائرات (بوينغ ماكس)

1/25/2024 4:37:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها قررت منع شركة (بوينغ) من توسيع إنتاج طائرات (بوينغ ماكس) بعد حادثة سقوط باب إحدى طائرات بوينغ من طراز (بوينغ 737 ماكس 9) أثناء قيامها برحلة ركاب تجارية مطلع الشهر الجاري.
وبررت الادارة في بيان صدر مساء امس الأربعاء قرارها بالسعي إلى "تحسين مراقبة الجودة" مشددة على أن الحادثة التي وقعت في الخامس من يناير "يجب ألا تتكرر أبدا".
وأضافت "بناء على ذلك نعلن عن إجراءات إضافية لضمان سلامة كل طائرة وأبلغنا شركة (بوينغ) بأننا لن نسمح بأي توسع في إنتاج طائرات (بوينغ ماكس) بما في ذلك (بوينغ 737 ماكس 9) وهي النوعية التي تعرضت إحداها للحادثة".
وأوضحت الإدارة أنها "تجري تحقيقا وتكثف الرقابة على شركة (بوينغ) ومورديها الذين يزودونها بقطع الغيار وغير ذلك من المواد المستخدمة في هياكل الطائرات".
وأشارت إلى انها وافقت أيضا على عملية فحص وصيانة شاملة يجب إجراؤها على كل طائرة من طائرات (بوينغ 737 ماكس 9) البالغ عددها 171 طائرة قائلة إنه "عند الانتهاء من هذه العملية بنجاح ستكون الطائرة مؤهلة للعودة إلى الخدمة".
وكانت الإدارة الفيدرالية للطيران أمرت بوقف تحليق 171 طائرة من نوع (بوينغ 737 ماكس 9) بعد حادثة انفجار سدادة باب منتصف المقصورة على متن رحلة لخطوط طيران (ألاسكا إيرلاينز) عقب وقت قصير من إقلاعها في الخامس من يناير الحالي الامر الذي دفع شركات الطيران الأمريكية الى الغاء مئات الرحلات الجوية.(النهاية)

ع س ج / م خ




MENAFN25012024000071011013ID1107767031

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث