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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 31 سنتا ليبلغ 68ر81 دولار

1/25/2024 4:37:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا ليبلغ 68ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 99ر81 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا لتبلغ 04ر80 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا لتبلغ 09ر75 دولار. (النهاية)

خ م / ن و ف




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