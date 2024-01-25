سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 31 سنتا ليبلغ 68ر81 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا ليبلغ 68ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 99ر81 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا لتبلغ 04ر80 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا لتبلغ 09ر75 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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