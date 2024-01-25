(المركز العلمي): حريصون على إعادة تدوير النفايات عبر حاويات متخصصة للحفاظ على البيئة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من زهراء الكاظمي

الكويت - 25 - 1 (كونا) -- قال المدير العام للمركز العلمي مساعد الياسين اليوم الخميس إن المركز حريص على إعادة تدوير النفايات وفرزها حسب النوع وتخصيص حاويات الكترونية وورقية وأخرى للملابس بهدف الحفاظ على البيئة.

وأضاف الياسين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن برنامج إعادة التدوير في المركز من البرامج الأساسية للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي وتثقيف المجتمع حول مخاطره بالأخص على الكائنات البحرية.

وأكد أن المركز يعمل مع مختلف الجهات في الدولة للحفاظ على البيئة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال نشر الثقافة البيئية عبر برامج إعادة التدوير واستثمار النفايات لتحقيق مردود اقتصادي للدولة.

وأوضح الياسين أن المركز أنشئ في عام 2020 مجسما يحمل عنوان (الصيد الأخير) على شكل سمكة الزبيدي الكويتية الشهيرة ليتم جمع القناني البلاستيكية فيها ومن ثم إعادة تدويرها وذلك في خطوة لحماية البيئة من خطر التلوث البلاستيكي.

وأشار إلى أن هذا المجسم تم بالتعاون مع الفنان الكويتي التشكيلي جاسم النشمي ضمن برنامج الاستدامة الخاص بالمركز الذي يتضمن مبادرات مجتمعية تعزز الحفاظ على البيئة ورفع مستوى الوعي حول آثار التلوث.

وذكر الياسين أنه يتم تجمع القناني البلاستيكية داخل مجسم السمكة على أن تتم إزالتها بشكل منتظم بالشراكة بين المركز العلمي وشركة إعادة تدوير محلية.

وبين أنه بعد جمع القناني تقوم الشركة المتخصصة بفرزها وتقطيعها وغسلها وتجزئتها إلى حبيبات بلاستيكية جاهزة للاستخدام في صناعات أخرى مثل الأكياس والأنابيب وغيرها فضلا عن تصدير بعضها إلى خارج البلاد.

وأكد الياسين أن نظافة البيئة والبحار وخلوها من المواد البلاستيكية هدف عالمي لافتا إلى أن تدوير النفايات ومكافحة التلوث اصبح مطلبا أمميا لما تشكله هذه المواد من خطر كبير على البحار والمحيطات.

وشدد على ضرورة نشر الثقافة البيئية والوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ على البيئة من مخاطر التلوث ومكافحته عبر مختلف الوسائل اذ تحقق الاستدامة البيئية أهداف التنمية المستدامة.(النهاية) ز ا ك / ن و ف