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العراق .. هزة ارضية بقوة 4ر4 درجة تضرب (البصرة) دون خسائر

1/25/2024 4:37:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 25 - 1 (كونا) -- اعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الخميس وقوع هزة ارضية بقوة 4ر4 درجة في محافظة (البصرة) جنوبي البلاد دون تسجيل خسائر.
وذكرت الوزارة في بيان ان الهزة وقعت عند الساعة 39ر9 صباحا بالتوقيت المحلي ولم تسفر عن اي خسائر بشرية او مادية رغم شعور المواطنين بها.
ويشهد عدد من المحافظات العراقية لا سيما المحاذية منها للحدود الايرانية هزات ارضية خفيفة ومتوسطة بين الحين والاخر دون تسجيل خسائر بشرية او مادية.(النهاية)

ع ح ه / ش م ع



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