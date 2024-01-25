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الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

1/25/2024 4:37:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد بشكل عام معتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مما يؤدي إلى تكاثر السحب وفرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية في وقت لاحق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6أقدام.
وأشار إلى ان الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وقال البلوشي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس يوم السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة تكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)

م ف / ن و ف




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