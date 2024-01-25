(ناقلات النفط) الكويتية: نراقب ونقيم الوضع الراهن في باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- قالت شركة ناقلات النفط الكويتية اليوم الخميس إنها تراقب وتقيم الوضع الراهن في باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي مؤكدة تطبيقها التدابير والممارسات الاحترازية المتبعة عالميا في حماية وسلامة أسطولها.
وأعربت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنها تأمل انتهاء التوتر بأسرع وقت في المنطقة مؤكدة انها تقوم بمساندة الشحنات الكويتية لأسواقها العالمية. (النهاية) خ م / ن و ف
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