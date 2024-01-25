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سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم

1/25/2024 4:37:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة من فخامة الرئيسة سامية سولوهو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة أعربت فيها فخامتها عن خالص تهانيها بمناسبة تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم متمنية لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت وراجية لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.
هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامتها ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبرت عنه فخامتها من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه رعاه الله مقاليد الحكم متمنيا سموه حفظه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية.(النهاية) ن و ف

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