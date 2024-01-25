وزير الخارجية العراقي يثمن الدور الإسباني في التحالف الدولي لمحاربة (داعش) في بلاده

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 25 - 1 (كونا) -- ثمن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس دور اسبانيا في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في العراق وكذلك دورها في بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مساعدة وتدريب القوات الأمنية العراقية وتقديم المشورة لها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل عقب مباحثاتهما في بغداد التي تطرقت الى عدد من الملفات المشتركة والاقليمية على رأسها تداعيات الحرب في غزة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال حسين إن "تداعيات الحرب في غزة والوضع الأمني في المنطقة كانا أول محاور المباحثات بينهما" مثمنا الموقف الإسباني والأوروبي الداعم لوقف الحرب والساعي لضمان ادخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وأضاف أنهما بحثا كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية ودور الشركات الإسبانية في مشاريع إعادة البناء والإعمار في العراق لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعا في العراق قريبا لتعزيز مجالات التعاون.
بدوره أعرب مانويل عن قلقه ازاء الهجمات على القواعد العسكرية في العراق التي تضم قوات التحالف الدولي بما فيها القوات الإسبانية لافتا إلى أنه سيبحث مع المسؤولين العراقيين الإجراءات الكفيلة بحماية مواطني بلاده.
اما بخصوص الحرب في غزة وتداعياتها على المنطقة فقال مانويل "نريد وقف الحرب هناك وحماية المدنيين وإيجاد حل سلمي للازمة الفلسطينية فضلا عن حماية الممرات الملاحية في البحر الاحمر".
ووصل الوزير الاسباني الى العراق مساء امس الاربعاء وبدأ مباحثاته اليوم مع المسؤولين العراقيين ومن المقرر ان يلتقي لاحقا بالرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني.(النهاية)
ع ح ه / ح ع ا ب
MENAFN25012024000071011013ID1107767024
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