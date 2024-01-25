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وزير الخارجية العراقي يثمن الدور الإسباني في التحالف الدولي لمحاربة (داعش) في بلاده

1/25/2024 4:37:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 25 - 1 (كونا) -- ثمن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس دور اسبانيا في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في العراق وكذلك دورها في بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مساعدة وتدريب القوات الأمنية العراقية وتقديم المشورة لها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل عقب مباحثاتهما في بغداد التي تطرقت الى عدد من الملفات المشتركة والاقليمية على رأسها تداعيات الحرب في غزة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال حسين إن "تداعيات الحرب في غزة والوضع الأمني في المنطقة كانا أول محاور المباحثات بينهما" مثمنا الموقف الإسباني والأوروبي الداعم لوقف الحرب والساعي لضمان ادخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وأضاف أنهما بحثا كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية ودور الشركات الإسبانية في مشاريع إعادة البناء والإعمار في العراق لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعا في العراق قريبا لتعزيز مجالات التعاون.
بدوره أعرب مانويل عن قلقه ازاء الهجمات على القواعد العسكرية في العراق التي تضم قوات التحالف الدولي بما فيها القوات الإسبانية لافتا إلى أنه سيبحث مع المسؤولين العراقيين الإجراءات الكفيلة بحماية مواطني بلاده.
اما بخصوص الحرب في غزة وتداعياتها على المنطقة فقال مانويل "نريد وقف الحرب هناك وحماية المدنيين وإيجاد حل سلمي للازمة الفلسطينية فضلا عن حماية الممرات الملاحية في البحر الاحمر".
ووصل الوزير الاسباني الى العراق مساء امس الاربعاء وبدأ مباحثاته اليوم مع المسؤولين العراقيين ومن المقرر ان يلتقي لاحقا بالرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني.(النهاية)

ع ح ه / ح ع ا ب




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