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أبو يمن: فخور بتجربتي الاحترافية الجديدة مع دمنهور المصري

1/25/2024 4:35:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلال الغلاييني عمان - بدأ لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن مشواره الاحترافي الجديد مع فريق دمنهور المصري، والذي سيخوض معه لقاءات الدوري المصري لأندية الدرجة الممتازة.
وجاء تعاقد إدارة "دمنهور المصري" مع اللاعب أبو يمن نظرا للمستوى الفني المتقدم والمتميز الذي يتمتع به اللاعب أبو يمن، وما حققه من نجاحات واسعة سواء على مستوى فريقه الأرثوذكسي الأردني، أو مع المنتخبات الوطنية، حيث ساهم أبو يمن بفوز الأرثوذكسي بلقب دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم الحالي، ومساهمته مع المنتخب الوطني في التتويج بلقب بطولة العرب التي أقيمت في العراق العام الماضي، وكذلك مشاركته مع المنتخب الوطني في التتويج بالميدالية البرونزية للدورة الرياضية العربية الخامسة عشرة، والتي جرت في الجزائر العام الماضي.
وسبق للاعب أبو يمن، وأن شارك في الدوري المصري لأكثر من مرة، مثلما شارك في العديد من الدوريات العربية، وساهم مع الفرق التي مثلها في تحصيل النتائج القوية والمميزة، حيث حقق المركز الأول ببطولة الدوري العماني للمحترفين العام 2018 مع نادي السيب، والمركز الثاني ببطولة الدوري العماني للمحترفين العام 2019 مع نادي السيب أيضا، وساهم بتأهل فريق المعادي المصري إلى الدور الحاسم في دوري المحترفين، وحصوله على المركز الرابع في العام 2022، وكذلك المركز الرابع في العام 2023.
ويعتبر النجم أبو يمن، أول لاعب أردني يحصد ألقاب بطولة المملكة الفردية والجماعية جميعها، والفئات العمرية وهي: بطولة المملكة لفئة تحت 12 سنة في العام 2005، وبطولة المملكة لفئة تحت 15 سنة في الأعوام 2006، و2007، و2008، وبطولة المملكة لفئة تحت 18 في الأعوام 2009، و2010، و2011، وبطولة المملكة لفئة تحت 21 سنة في الأعوام 2012، و2013، و2014، وبطولة المملكة لفئة الرجال في الأعوام 2012، و2013، و2015، و2016، و2017، و2018، و2019، و2021، 2022، والمركز الأول ببطولة الدوري الأردني في الأعوام 2010، و2011، و2012، و2014، و2015، و2016، و2021، و2022 و2024 مع النادي الأرثوذكسي، والمركز الأول ببطولة الدوري الأردني في العامين 2017، 2018 مع نادي يرموك عمان.
كما يعد من أبرز نجوم اللعبة في الأردن، حيث يستعد مع زملائه في المنتخب الوطني للمشاركة في العديد من الاستحقاقات الرسمية التي تقام العام الحالي، ولعل أبرزها تصفيات غرب آسيا التأهلية التي تقام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وعبر اللاعب أبو يمن عن سعادته بهذه التجربة الاحترافية الجديدة مع فريق دمنهور المصري، لافتا إلى أن خوض مباريات في الدوري المصري الممتاز له العديد من الإيجابيات التي تساعد على رفع المستوى الفني، خصوصا وأن الدوري المصري يشهد مشاركة الكثير من اللاعبين المصريين المميزين، والحاصلين على مراكز جيدة في التصنيف الرسمي التابع للاتحاد الدولي، إضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين من بعض الدول الأوروبية، وكل ذلك ينصب لمصلحة اللاعبين المشاركين ويسهم برفع المستوى العام سواء للفرق المشاركة أو للاعب نفسه.
وأشار أبو يمن الذي ينحذر من عائلة مشهورة في لعبة كرة الطاولة، وساهمت كثيرا في تحقيق الانجازات للمنتخبات الوطنية، إلى أن هدفه الرئيسي في المرحلة المقبلة ينصب على تصفيات غرب آسيا التأهيلية، وتحقيق حلمه الذي يراوده منذ ممارسته للعبة كرة الطاولة، وهو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، في الوقت الذي أشاد فيه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس وأعضاء الاتحاد في سعيهم لتوفير المتطلبات الفنية والإدارية كافة، للاعبي المنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات، وهذا ما تحقق طيلة المراحل الماضية، والتي مكنت "الطاولة الأردنية" من الوصول إلى القمة في البطولات العربية.

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