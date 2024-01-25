حمية غذائية تغنيك عن أدوية الكوليسترول



واستعرضت صحيفة "واشنطن بوس " الأميركية، نظاما غذائيا صحيا يساعد في بعض الحالات، في الاستغناء عن أدوية خفض الكوليسترول، مع إبقاء معدله في الدم منخفضا.



وقال الأستاذ المساعد في التغذية والطب الوقائي بكلية الطب في "مايو كلينك"، دونالد هينسرود: "لا أحد يريد البدء في تناول الدواء".



وأضاف: "نحن جميعا نتقدم في السن، ومع تقدم العمر عادة ترتفع معدلات الكولسترول، والوزن، وضغط الدم. وفي مرحلة ما، يواجه الناس هذا الشيء".



ويعتبر الكوليسترول مادة شمعية دهنية تتواجد في الدم، ينتجها الكبد من الطعام الذي نتناوله. وهناك نوعان: البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) المعروف بـ "الكوليسترول الضار"، والنوع الثاني هو البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) وهو "الجيد".



وتساهم الدهون الثلاثية في تراكم الكوليسترول، الذي يقاس بالملليغرام لكل ديسيلتر من الدم (ملغم / ديسيلتر).



ويجب أن يكون معدل الكوليسترول المثالي لدى الأشخاص الأصحاء عند مستوى يبلغ 100 ملغم/ديسيلتر أو أقل للنوع الضار، فيما يجب أن يكون أعلى من 60 ملغم/ديسيلتر للنوع الجيد.



وقال ديفيد كاتز، الرئيس السابق للكلية الأميركية لطب نمط الحياة، المدير المؤسس لمركز أبحاث الوقاية "ييل-غريفين" بجامعة ييل: "عندما يكون الناس على استعداد للالتزام بنظام غذائي مثالي، فلا شك أنه أفضل من أي دواء لدينا".



وبالنسبة لأولئك الذين يتجنبون الأدوية، يقول الخبراء إن أفضل طريقة للسيطرة على الكوليسترول هي من خلال اتباع نظام غذائي منضبط، والعادات الصحية مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم.



كما حذر الخبراء من أن إيقاف الأدوية يجب أن يتم بالتشاور مع الطبيب، مع ضرورة إجراء فحوصات دم دورية لمراقبة نسبة الكوليسترول.



ويوصي الخبراء باتباع نظام غذائي نباتي غني بالألياف القابلة للذوبان، مثل دقيق الشوفان، ونخالة الشوفان، والفاصوليا، والتفاح، والبازلاء، والحمضيات، والجزر، والشعير، وبذور الكتان، والمكسرات.



علاوة على ذلك، من المهم الحصول على ستيرول، وهو نوع من الدهون الطبيعية التي توجد في الفواكه والخضروات وزيت الزيتون البكر الممتاز والمكسرات، مع إضافة أيضا الحليب والزبادي.



كما يحثون على تجنب الدهون المشبعة، التي توجد عادة في اللحوم الدهنية والمعالجة، والزبدة، والزيوت الاستوائية مثل النخيل وجوز الهند.



وقال الخبراء إن الدهون المشبعة تعمل على رفع نسبة الكوليسترول في الدم، أكثر من الكوليسترول الموجود بشكل طبيعي في البيض والمحار.



وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الجبن غير المعالج صناعيا، باعتدال، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وقال هينسرود: "قد يكون (الجبن غير المعالج صناعيا) الاستثناء الوحيد لقاعدة خفض الدهون المشبعة، إذا لم يتم تناولها بكثرة".



ويوصي العديد من الخبراء بنظام "بورتفوليو" الغذائي، وهو عبارة عن خطة أكل نباتية صممها، الأستاذ الجامعي في أقسام علوم التغذية والطب بكلية طب تيميرتي بجامعة تورنتو، ديفيد جنكينز.



وشدد جنكينز على ضرورة تناول الألياف القابلة للذوبان والستيرول، والتخلص من الأطعمة المصنعة.



وقارنت دراسة مبكرة أجراها جنكينز وزملاؤه تأثيرات خفض الكولسترول في نظام "بورتفوليو" الغذائي مع تأثيرات أدوية الستاتينات ولم تجد اختلافات كبيرة.



وقال جنكينز: "نحن بحاجة إلى مزيد من التركيز على مساعدة الناس على فهم هذه الأنظمة الغذائية النباتية".

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