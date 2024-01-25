حمية غذائية تغنيك عن أدوية الكوليسترول

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يستخدم كثير من المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة
الكوليسترول في الدم، عقار "ستاتين" الذي أثبت فعاليته، إلا أن له آثار
جانبية يرغب كثيرون في تجنبها، تشمل آلام العضلات ومشاكل الكبد، واحتمال
الإصابة بمرض السكري.
واستعرضت صحيفة "واشنطن بوس " الأميركية، نظاما غذائيا صحيا يساعد في بعض الحالات، في الاستغناء عن أدوية خفض الكوليسترول، مع إبقاء معدله في الدم منخفضا.
وقال الأستاذ المساعد في التغذية والطب الوقائي بكلية الطب في "مايو كلينك"، دونالد هينسرود: "لا أحد يريد البدء في تناول الدواء".
وأضاف: "نحن جميعا نتقدم في السن، ومع تقدم العمر عادة ترتفع معدلات
الكولسترول، والوزن، وضغط الدم. وفي مرحلة ما، يواجه الناس هذا الشيء".
ويعتبر الكوليسترول مادة شمعية دهنية تتواجد في الدم، ينتجها الكبد من
الطعام الذي نتناوله. وهناك نوعان: البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)
المعروف بـ "الكوليسترول الضار"، والنوع الثاني هو البروتين الدهني عالي
الكثافة (HDL) وهو "الجيد".
وتساهم الدهون الثلاثية في تراكم الكوليسترول، الذي يقاس بالملليغرام لكل ديسيلتر من الدم (ملغم / ديسيلتر).
ويجب أن يكون معدل الكوليسترول المثالي لدى الأشخاص الأصحاء عند مستوى
يبلغ 100 ملغم/ديسيلتر أو أقل للنوع الضار، فيما يجب أن يكون أعلى من 60
ملغم/ديسيلتر للنوع الجيد.
وقال ديفيد كاتز، الرئيس السابق للكلية الأميركية لطب نمط الحياة،
المدير المؤسس لمركز أبحاث الوقاية "ييل-غريفين" بجامعة ييل: "عندما يكون
الناس على استعداد للالتزام بنظام غذائي مثالي، فلا شك أنه أفضل من أي دواء
لدينا".
وبالنسبة لأولئك الذين يتجنبون الأدوية، يقول الخبراء إن أفضل طريقة
للسيطرة على الكوليسترول هي من خلال اتباع نظام غذائي منضبط، والعادات
الصحية مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على قسط كاف من
النوم.
كما حذر الخبراء من أن إيقاف الأدوية يجب أن يتم بالتشاور مع الطبيب، مع ضرورة إجراء فحوصات دم دورية لمراقبة نسبة الكوليسترول.
ويوصي الخبراء باتباع نظام غذائي نباتي غني بالألياف القابلة للذوبان،
مثل دقيق الشوفان، ونخالة الشوفان، والفاصوليا، والتفاح، والبازلاء،
والحمضيات، والجزر، والشعير، وبذور الكتان، والمكسرات.
علاوة على ذلك، من المهم الحصول على ستيرول، وهو نوع من الدهون الطبيعية
التي توجد في الفواكه والخضروات وزيت الزيتون البكر الممتاز والمكسرات، مع
إضافة أيضا الحليب والزبادي.
كما يحثون على تجنب الدهون المشبعة، التي توجد عادة في اللحوم الدهنية
والمعالجة، والزبدة، والزيوت الاستوائية مثل النخيل وجوز الهند.
وقال الخبراء إن الدهون المشبعة تعمل على رفع نسبة الكوليسترول في الدم، أكثر من الكوليسترول الموجود بشكل طبيعي في البيض والمحار.
وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الجبن غير المعالج صناعيا، باعتدال، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال هينسرود: "قد يكون (الجبن غير المعالج صناعيا) الاستثناء الوحيد لقاعدة خفض الدهون المشبعة، إذا لم يتم تناولها بكثرة".
ويوصي العديد من الخبراء بنظام "بورتفوليو" الغذائي، وهو عبارة عن خطة
أكل نباتية صممها، الأستاذ الجامعي في أقسام علوم التغذية والطب بكلية طب
تيميرتي بجامعة تورنتو، ديفيد جنكينز.
وشدد جنكينز على ضرورة تناول الألياف القابلة للذوبان والستيرول، والتخلص من الأطعمة المصنعة.
وقارنت دراسة مبكرة أجراها جنكينز وزملاؤه تأثيرات خفض الكولسترول في
نظام "بورتفوليو" الغذائي مع تأثيرات أدوية الستاتينات ولم تجد اختلافات
كبيرة.
وقال جنكينز: "نحن بحاجة إلى مزيد من التركيز على مساعدة الناس على فهم هذه الأنظمة الغذائية النباتية".
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