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ضبط 698 متسولا الشهر الماضي

1/25/2024 4:35:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، تقريرها عن شهر كانون الأول الماضي، والذي يرصد أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ 10017 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 796 زيارة، واستقبلت 8471 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و189 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 65 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير رخصت الوزارة 98 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لحضانة واحدة بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.

كما ألحقت الوزارة 6 مسنين بدور كبار السن، و28 أطفال في دور رعاية الأطفال الايوائية، فيما استقبلت 4 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن.

وبحسب التقرير استقبلت الوزارة، 85 طلباً لشراء مساكن، و16 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة، و1623 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 15 جمعية، وانضمت 8 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 19 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 6 هيئات مؤقته أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 11 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 12 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و53 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.

وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 731 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 1914 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 87 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 64 شخص.

وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 8011 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 91%، كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 34629 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 16190 أسرة.

وأجرت مديرية مكافحة التسول 320 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 698 متسولًا ومتسولة.

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