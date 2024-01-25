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انطلاق أكبر مناورات عسكرية لـ«الناتو» منذ الحرب الباردة

1/25/2024 4:35:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأ ((حلف شمال الأطلسي (ناتو)))، اليوم (الأربعاء)، أكبر مناورة عسكرية يجريها منذ الحرب الباردة، مع مغادرة سفينة حربية أميركية الولايات المتحدة لعبور المحيط الأطلسي إلى أراضي ((الحلف)) في أوروبا، وفق ما نشرت ((وكالة الصحافة الفرنسية)).
وأفاد الحلف العسكري الغربي بأن نحو 90 ألف جندي سيشاركون في مناورات ((المدافع الصامد 24 (Steadfast Defender 24))) المصممة لاختبار دفاعات ((الناتو)) في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال القائد الأعلى لـ((حلف الأطلسي)) في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، إن (((الحلف) سيستعرض قدرته على تعزيز منطقة أوروبا و(الأطلسي) من خلال تحريك قوات من أميركا الشمالية عبر (الأطلسي))).
وأوضح أن مناورات ((المدافع الصامد 2024)) ستكون بمثابة ((استعراض واضح لوحدتنا وقوتنا وعزيمتنا على حماية بعضنا بعضاً وقيمنا والنظام الدولي القائم على القواعد)).

والمناورات مصممة لمحاكاة رد من ((الحلف))؛ الذي يضم 31 دولة، على هجوم من قبل خصم مثل روسيا. وستتضمن سلسلة مناورات أصغر منفردة من أميركا الشمالية وصولاً إلى الخاصرة الشرقية لـ((الناتو)) قرب الحدود الروسية.
وسيشارك نحو 50 سفينة و80 طائرة وأكثر من 1100 عربة قتالية في التدريب.
وتأتي المناورات؛ التي تعدّ الكبرى منذ مناورة ((ريفورجر)) خلال فترة الحرب الباردة في عام 1988، في وقت عزز فيه ((الناتو)) دفاعاته منذ أطلقت روسيا غزوها أوكرانيا عام 2022.
وأرسل ((الحلف)) آلاف الجنود إلى خاصرته الشرقية ووضع خططه الأكثر شمولاً منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في مسعى لحماية نفسه من أي هجوم روسي.-(وكالات)

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