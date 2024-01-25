انتشار كبير لقوات الاحتلال قرب الحدود مع لبنان بعد إنذار عن تسلل مسلحين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي انتشار عدد كبير من قوات الجيش في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان بعد إنذار عن تسلل مسلحين.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يقيم الحواجز ويغلق الطرق في الجليل الغربي بعد رصد مسلحين قرب السياج الحدودي مع لبنان.
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