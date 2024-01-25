Thursday, 25 January 2024 12:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتشار كبير لقوات الاحتلال قرب الحدود مع لبنان بعد إنذار عن تسلل مسلحين

1/25/2024 4:35:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي انتشار عدد كبير من قوات الجيش في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان بعد إنذار عن تسلل مسلحين.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يقيم الحواجز ويغلق الطرق في الجليل الغربي بعد رصد مسلحين قرب السياج الحدودي مع لبنان.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

MENAFN25012024000072011014ID1107767004

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث