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كاميرون يعرض خطة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

1/25/2024 4:35:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه عرض -خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس- خطة للانتقال من الهدنة المؤقتة لإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح كاميرون -عبر تغريدة في حسابه بموقع "إكس"- أن الخطة تهدف إلى حل سياسي طويل الأمد وتضم إقامة دولة فلسطينية. (الأناضول)

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