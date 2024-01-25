Thursday, 25 January 2024 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجمد عمل لجنة التحقيق في حرب غزة

1/25/2024 4:35:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت ((وكالة أنباء العالم العربي)) عن صحيفة ((يديعوت أحرونوت))، اليوم (الخميس)، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي جمّد عمل لجنة التحقيق التي شكلها في وقت سابق لفحص الإخفاقات داخل الجيش التي أدت لوقوع هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت اللجنة التي شكلها هاليفي مطلع هذا الشهر برئاسة وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز أثارت غضباً داخل أوساط الحكومة الإسرائيلية، وأعربت الحكومة عن استيائها من احتمال تعيين موفاز، الذي كثيراً ما ينتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب ((الليكود)).
وبرر هاليفي تجميد عمل اللجنة لحين قيام الجيش بإجراء فحص داخلي قبل التحقيق من قبل لجنة خارجية.
وأمس، الأربعاء رفض هاليفي الاستجابة لطلب مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو إنغلمان بتسليمه وثائق متعلقة بالحرب على قطاع غزة بغرض إجراء تحقيقات.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية نص الرسالة التي بعثها هاليفي لمراقب الدولة التي عبر فيها عن رفضه تسليم الوثائق المتعلقة بالجيش وعمله خلال الحرب.
وقال هاليفي، في رسالته، إن ((الانتقادات الموجهة لأداء الجيش في حرب السيوف الحديدية في هذا الوقت ستشتت انتباه القادة، وستضر بقدرة التحقيق العملياتي ونوعيته، ولن تسمح باستخلاص الدروس الضرورية لتحقيق أهداف الحرب)).-(وكالات)

MENAFN25012024000072011014ID1107767000

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث