رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجمد عمل لجنة التحقيق في حرب غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت ((وكالة أنباء العالم العربي)) عن صحيفة ((يديعوت أحرونوت))، اليوم (الخميس)، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي جمّد عمل لجنة التحقيق التي شكلها في وقت سابق لفحص الإخفاقات داخل الجيش التي أدت لوقوع هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت اللجنة التي شكلها هاليفي مطلع هذا الشهر برئاسة وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز أثارت غضباً داخل أوساط الحكومة الإسرائيلية، وأعربت الحكومة عن استيائها من احتمال تعيين موفاز، الذي كثيراً ما ينتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب ((الليكود)).
وبرر هاليفي تجميد عمل اللجنة لحين قيام الجيش بإجراء فحص داخلي قبل التحقيق من قبل لجنة خارجية.
وأمس، الأربعاء رفض هاليفي الاستجابة لطلب مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو إنغلمان بتسليمه وثائق متعلقة بالحرب على قطاع غزة بغرض إجراء تحقيقات.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية نص الرسالة التي بعثها هاليفي لمراقب الدولة التي عبر فيها عن رفضه تسليم الوثائق المتعلقة بالجيش وعمله خلال الحرب.
وقال هاليفي، في رسالته، إن ((الانتقادات الموجهة لأداء الجيش في حرب السيوف الحديدية في هذا الوقت ستشتت انتباه القادة، وستضر بقدرة التحقيق العملياتي ونوعيته، ولن تسمح باستخلاص الدروس الضرورية لتحقيق أهداف الحرب)).-(وكالات)
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