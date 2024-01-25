النفط يرتفع وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية

MENAFN - Alghad Newspaper)وصعد خام برنت تسليم مارس آذار 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 80.24 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.28 بتوقيت غرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.31 دولارا للبرميل.



وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية "الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي والمزيد من إجراءات التحفيز في الصين عززت أسعار النفط".



وأضاف أن التوترات في الشرق الأوسط دعمت أيضا الشراء.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من أربعة أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل.



كما تلقت أسعار النفط دعما من آمال التعافي الاقتصادي في الصين.



وأعلن المركزي الصيني أمس الأربعاء خفضا كبيرا لمتطلبات الاحتياطي لدى البنوك، في خطوة من شأنها ضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وإرسال إشارة قوية لدعم الاقتصاد المتعثر وأسواق الأسهم المتراجعة.



وقالت الصين أيضا أمس الأربعاء إنها تعمل على توسيع نطاق استخدام البنوك للإقراض العقاري التجاري، في أحدث جهودها لتخفيف أزمة السيولة التي تواجه شركات العقارات المتعثرة.



وفي الوقت نفسه، لا يزال التركيز منصبا على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



وقالت ميرسك إن انفجارات قريبة أجبرت سفينتين تشغلهما وحدة تابعة لها في الولايات المتحدة وتحملان إمدادات عسكرية أمريكية على العودة أدراجهما عندما كانتا تعبران مضيق باب المندب باتجاه الشمال ترافقهما قطع من البحرية الأمريكية.



وأعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ مزيدا من الضربات في اليمن في وقت مبكر من أمس الأربعاء.- رويترز