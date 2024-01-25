الموظفون التعساء يكلفون الاقتصاد العالمي 8.8 تريليونات دولار

MENAFN - Alghad Newspaper)وقامت مؤسسة ((جالوب)) بحساب تكلفة انخفاض الإنتاجية من خلال تقدير تأثير القيمة بالدولار الناتج عن عدم مشاركة الموظف ثم استقراء ذلك بالنسبة للسكان العاملين.

وقالت الشركة إن إجمالي الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي تقدر بنحو 8.8 تريليونات دولار.



وكان مقياس المشاركة من استطلاعات ((جالوب)) يرتفع بشكل مطرد لمدة عقد من الزمن، لكنه بلغ ذروته عام 2020. وأدى الاضطراب الذي حدث في السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض الرضا في مكان العمل، حيث قال مزيد من الموظفين إنهم لا يعرفون بوضوح ما هو المتوقع منهم، وهو أحد الأعراض، ما يقلل من المشاركة.



وأفاد الموظفون أنهم يشعرون بمزيد من الضياع في العمل في عام 2023، مشيرين إلى مدى شعورهم بالانفصال عن أصحاب العمل. وقال الموظفون إنهم أقل قدرة على التواصل مع مهمة شركاتهم ويشعرون بقدر أقل من الرضا عن كيفية عمل مؤسساتهم، حسب ما ذكر موقع ((بيزنس إنسيدر)).



وقال جيم هارتر، كبير العلماء في ممارسات مكان العمل في ((جالوب))، إن وجود موظفين متحمسين يرتبط ((بالكثير من النتائج المختلفة التي تهم المؤسسات)). ويرسم البحث صورة قاتمة للقوى العاملة في أمريكا. وقال ثلث المشاركين فقط إنهم منخرطون في وظائفهم، في حين أن نصفهم يبذلون الحد الأدنى من الجهد - وهو ما يسمى ((الاستقالة الهادئة)).



واقترح هارتر توجيه العاملين حول كيفية العمل مع زملائهم في العمل.

وعندما يتم إخبار الموظفين بكيفية التعاون مع بعضهم البعض، سيرتفع وضوح الدور إلى نحو 80 % من أقل من 50 %.

وهذا النوع من الاستراتيجية ضروري بشكل خاص للعاملين الأصغر سناً لأنهم أكثر عرضة لتغيير وظائفهم بحثاً عن توازن أكثر إرضاءً بين العمل والحياة.-,وكالات

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