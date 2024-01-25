أمرابط: التأهل في الصدارة هدية خاصة للركراكي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد سفيان أمرابط، نجم وسط المنتخب المغربي، الذي اختير رجل مباراة الأسود أمام زامبيا، أن التأهل في الصدارة كان هدية خاصة لمن وصفه بالشقيق الأكبر للاعبين، وليد الركراكي، المدير الفني.
وقرر الاتحاد الأفريقي، أمس الأربعاء، إيقاف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ.
وقال سفيان في تصريحات لقناة الرياضية بعد المباراة: "لقد كان التأهل مع الاحتفال بتلك الكيفية إهداء خاصا له، فهو بمثابة الأب لبعض اللاعبين والشقيق الأكبر لآخرين، لذلك مكانته بيننا كبيرة جدا، ولن نقبل المساس بها أو الشك فيها، بل لا نصدق ما قيل عنه".
وتابع: "نريد عودته سريعا، والتأهل كان مستحقا في وضع مريح بفضل تعليماته رغم أنه كان في المدرجات، وقد أكدنا أننا أهل لثقة المغاربة وسعداء كثيرا بما قدمناه لغاية الآن ونطمح في الأفضل إن شاء الله".
من جانبه قال رشيد بن محمود، مساعد الركراكي: "لقد نفذت تعليمات الركراكي الذي كان في المدرجات، وهو وضع غير مألوف لنا، استقبلنا القرار تحت وقع الصدمة قبل المباراة وكان لزاما علينا التحلي بالحكمة، وهذا ما حدث".
وواصل: "الحمد لله انتصرنا وتصدرنا، اللاعبون كانوا أكثر راحة عن مباراة الكونغو وذلك بسبب اختلاف الظروف المناخية، لم نرهق كثيرا، الآن سنحتفل ونرتاح ونعلم ما ينتظرنا بمشيئة الله تعالى أمام جنوب أفريقيا ونحتاج لدعم جماهيرنا".
شجار يتطور
وشهدت المباراة قبل الأخيرة، بين المنتخب المغربي ونظيره الكونغو الديمقراطية، الأحد 21 يناير/كانون الثاني 2024، شجاراً بين مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي، ومدافع وعميد منتخب الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا.
وتطور الشجار بين الطرفين، فوق ملعب لوران بوكي في سان بيدرو بساحل العاج، ليشمل لاعبين آخرين، ووصل إلى غرفة الملابس.
ولم تُصدر اللجنة التأديبية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أي عقوبات حتى يوم مباراة المغرب وزامبيا، سواء على وليد الركراكي، ولا على الكونغولي سانشيل مبيمبا، وذلك بعدما فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الشجار بين المدرب واللاعب.
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