أمرابط: التأهل في الصدارة هدية خاصة للركراكي

MENAFN - Alghad Newspaper)وقرر الاتحاد الأفريقي، أمس الأربعاء، إيقاف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ.وقال سفيان في تصريحات لقناة الرياضية بعد المباراة: "لقد كان التأهل مع الاحتفال بتلك الكيفية إهداء خاصا له، فهو بمثابة الأب لبعض اللاعبين والشقيق الأكبر لآخرين، لذلك مكانته بيننا كبيرة جدا، ولن نقبل المساس بها أو الشك فيها، بل لا نصدق ما قيل عنه".وتابع: "نريد عودته سريعا، والتأهل كان مستحقا في وضع مريح بفضل تعليماته رغم أنه كان في المدرجات، وقد أكدنا أننا أهل لثقة المغاربة وسعداء كثيرا بما قدمناه لغاية الآن ونطمح في الأفضل إن شاء الله".من جانبه قال رشيد بن محمود، مساعد الركراكي: "لقد نفذت تعليمات الركراكي الذي كان في المدرجات، وهو وضع غير مألوف لنا، استقبلنا القرار تحت وقع الصدمة قبل المباراة وكان لزاما علينا التحلي بالحكمة، وهذا ما حدث".وواصل: "الحمد لله انتصرنا وتصدرنا، اللاعبون كانوا أكثر راحة عن مباراة الكونغو وذلك بسبب اختلاف الظروف المناخية، لم نرهق كثيرا، الآن سنحتفل ونرتاح ونعلم ما ينتظرنا بمشيئة الله تعالى أمام جنوب أفريقيا ونحتاج لدعم جماهيرنا".

شجار يتطور

وشهدت المباراة قبل الأخيرة، بين المنتخب المغربي ونظيره الكونغو الديمقراطية، الأحد 21 يناير/كانون الثاني 2024، شجاراً بين مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي، ومدافع وعميد منتخب الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا.



وتطور الشجار بين الطرفين، فوق ملعب لوران بوكي في سان بيدرو بساحل العاج، ليشمل لاعبين آخرين، ووصل إلى غرفة الملابس.



ولم تُصدر اللجنة التأديبية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أي عقوبات حتى يوم مباراة المغرب وزامبيا، سواء على وليد الركراكي، ولا على الكونغولي سانشيل مبيمبا، وذلك بعدما فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الشجار بين المدرب واللاعب.

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