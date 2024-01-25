فقدان الوزن بالصيام المتقطع مرتبط بهذا الشرط

لكن مراجعة جديدة خلصت الى ان تقييد النظام الغذائي قد لا يكون كافيا للتخلص من بعض الدهون في الجسم.



فقد قام باحثون بجامعة جنوب الدنمارك وجامعة فاجينينجن بهولندا، بتلخيص المعرفة الموجودة لدينا حول ممارسة الصيام.

فتم جمع الكثير من البيانات على مر السنين تغطي جوانب متعددة من الطريقة التي يؤثر بها الصيام المتقطع على الجسم.

وتوصلوا الى ان الصيام المتقطع يجب أن يقترن بإدارة تناول السعرات الحرارية من أجل ملاحظة أي خسارة في الوزن.



وقال الباحثون ((إن انخفاض إجمالي السعرات الحرارية هو الذي يصنع الفارق، وليس فترات الراحة الطويلة بين الوجبات)).



ومن أجل المزيد من التوضيح، قال عالم الأحياء الجزيئية فيليب روبرت بجامعة جنوب الدنمارك ((عندما نقوم بالصيام المتقطع، فإن القاعدة الأساسية لا تزال سارية وهي أنه يجب علينا استهلاك سعرات حرارية أقل مما نحرقه إذا أردنا إنقاص الوزن؛ وهذا يعني أن الصيام المتقطع لا يمنحك تصريحًا مجانيًا لتناول كميات غير محدودة من الطعام. إنه علم وظائف الأعضاء الأساسي، والصيام لا يمكن أن يغير ذلك)).

وذلك وفق ما نقل موقع ((ساينس إليرت)) عن ((Trends in Endocrinology and Metabolism)).



وهناك الكثير من الموضوعات التي تناولتها المراجعة، والتي تبحث تأثيرات الصيام المتقطع على المستوى الجزيئي.

وتشمل إطلاق تحلل الأحماض الدهنية المخزنة في الجسم لتوفير الطاقة، وتولد الكيتونات (عندما تؤدي المعدلات العالية لتحلل الأحماض الدهنية إلى إنتاج الكيتونات في الكبد).



كما تتطرق الورقة البحثية إلى مشاعر النشوة التي تنتاب بعض الأشخاص بعد عدة أيام من الصيام، حيث تبدأ مشاعر الابتهاج تحل محل مشاعر الجوع؛ ربما استجابة للعمليات الكيميائية المتغيرة التي تجري في الجسم والدماغ؛ وهذا شيء اختبره روبرت بنفسه أثناء الصيام.

وفي الوقت الحالي، العلماء غير متأكدين من سبب حدوث ذلك، ولكن أحد الاحتمالات هو أن الكيتونات توفر الطاقة بشكل أكثر كفاءة للدماغ.



ويضيف روبرت ((يتغذى الدماغ بالكيتونات أثناء الصيام. ربما لهذا السبب قد تشعر بهذا الارتياح)).



وفي هذا الاطار، هناك طرق مختلفة للصيام المتقطع، حيث لا يأكل بعض الأشخاص لساعات معينة في اليوم، والبعض الآخر لا يأكل خلال أيام معينة في الأسبوع. وقد اشترك الكثير من الشخصيات العامة المعروفة في هذه الأنظمة الغذائية أيضًا.



من جانبه، يشير فريق البحث إلى فوائد صحية عديدة للصيام بخلاف فقدان الوزن، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم.

لكن ما هو واضح هو أن الجميع يختلفون في استجاباتهم للصيام، ومن المهم استشارة الطبيب إذا كنت تفكر في تقليل تناولك للطعام.



ويخلص روبرت الى القول ((هناك بالفعل العديد من الفوائد الصحية للصيام المتقطع، لكن الصيام في حد ذاته لا يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن)).

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