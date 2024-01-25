Lambdatest تعلن عن إطلاق مجموعة أدوات تطوير البرامج Smartui لاختبار الانحدار البصري دون عناء

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE)- )--أعلنت LambdaTest، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على السحابة، عن إطلاق مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI الخاصة بها . تعمل هذه الأداة على تبسيط اختبار الانحدار البصري لمستخدميها بنقرة واحدة فقط وتعثر على أخطاء انحدار واجهة المستخدم المرئية بسهولة بمساعدة الاختبار الذكي.

تندمج مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI بسلاسة في مجموعات الاختبار الحالية، مما يحول النهج إلى اختبار الانحدار البصري. يمكّن هذا الحل القوي المستخدمين من التقاط لقطات الشاشة ومقارنتها وتحليلها بسهولة عبر مختلف المتصفحات ودرجات الدقة، مما يضمن التغطية الشاملة والدقة في مساعي الاختبار البصري.

تعمل لوحة تحكم SmartUI كأداة قوية لتحديد عدم التطابق من لقطات الشاشة الأساسية الحالية.

تجلب مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI من LambdaTest فوائد كبيرة لعملية الاختبار، مع ثلاثة مجالات رئيسية للتأثير:



تقليل وقت تنفيذ الاختبار:

تقلل مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI بشكل كبير من وقت تنفيذ الاختبار، مما يعزز الكفاءة ويسرع دورات إخراج النتائج.

موارد الاختبار المحسنة:

يتمتع المستخدمون باستخدام أفضل لموارد الاختبار، مما يضمن بيئة اختبار مبسطة وفعالة من حيث الموارد. التكوينات السهلة:

سيتم تقليل صيانة التكوينات المختلفة وتكوينها بسهولة مع التغييرات الأساسية بدلاً من تغيير النظام الكامل لمجموعات الاختبار.

قال Mayank Bhola، رئيس قسم المنتجات والمؤسس المشارك في LambdaTest: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI، التي تعالج التحديات الحاسمة التي يواجهها مستخدمونا في اختبار الانحدار البصري. من خلال تقليل وقت تنفيذ الاختبار وتحسين موارد الاختبار، تتوافق مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI مع التزامنا بتوفير حلول مبتكرة تمكن مستخدمينا من تحقيق عمليات اختبار سلسة وفعالة".

لمزيد من التفاصيل حول مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI:

حول LambdaTest

LambdaTest هي بيئة تنفيذ مؤسسة ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير من خلال اختبار التزامن في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.



تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبي للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل. HyperExecute يساعد العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.

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