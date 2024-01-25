Lambdatest تعلن عن إطلاق مجموعة أدوات تطوير البرامج Smartui لاختبار الانحدار البصري دون عناء

(MENAFN
- AETOSWire) BUSINESS WIRE)- )--أعلنت LambdaTest، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على السحابة، عن إطلاق مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI الخاصة بها . تعمل هذه الأداة على تبسيط اختبار الانحدار البصري لمستخدميها بنقرة واحدة فقط وتعثر على أخطاء انحدار واجهة المستخدم المرئية بسهولة بمساعدة الاختبار الذكي.
تندمج مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI بسلاسة في مجموعات الاختبار الحالية، مما يحول النهج إلى اختبار الانحدار البصري. يمكّن هذا الحل القوي المستخدمين من التقاط لقطات الشاشة ومقارنتها وتحليلها بسهولة عبر مختلف المتصفحات ودرجات الدقة، مما يضمن التغطية الشاملة والدقة في مساعي الاختبار البصري.
تعمل لوحة تحكم SmartUI كأداة قوية لتحديد عدم التطابق من لقطات الشاشة الأساسية الحالية.
تجلب مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI من LambdaTest فوائد كبيرة لعملية الاختبار، مع ثلاثة مجالات رئيسية للتأثير:
تقليل وقت تنفيذ الاختبار:
تقلل مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI بشكل كبير من وقت تنفيذ الاختبار، مما يعزز الكفاءة ويسرع دورات إخراج النتائج. موارد الاختبار المحسنة:
يتمتع المستخدمون باستخدام أفضل لموارد الاختبار، مما يضمن بيئة اختبار مبسطة وفعالة من حيث الموارد. التكوينات السهلة:
سيتم تقليل صيانة التكوينات المختلفة وتكوينها بسهولة مع التغييرات الأساسية بدلاً من تغيير النظام الكامل لمجموعات الاختبار.
قال Mayank Bhola، رئيس قسم المنتجات والمؤسس المشارك في LambdaTest: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI، التي تعالج التحديات الحاسمة التي يواجهها مستخدمونا في اختبار الانحدار البصري. من خلال تقليل وقت تنفيذ الاختبار وتحسين موارد الاختبار، تتوافق مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI مع التزامنا بتوفير حلول مبتكرة تمكن مستخدمينا من تحقيق عمليات اختبار سلسة وفعالة".
لمزيد من التفاصيل حول مجموعة أدوات تطوير البرامج SmartUI:
حول LambdaTest
LambdaTest هي بيئة تنفيذ مؤسسة ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير من خلال اختبار التزامن في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.
تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبي للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل. HyperExecute يساعد العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.
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