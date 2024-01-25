شركة Nexo تُقاضي بلغاريا وتطالبها بثلاثة مليارات دولار

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--رفعت Nexo AG والشركات التابعة لها دعوى تحكيم بقيمة تتخطى 3 مليارات دولار من خلال المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ضد جمهورية بلغاريا للحصول على مقابل عن الأضرار والفرص الضائعة الناجمة عن الإجراءات غير المشروعة وذات الدوافع السياسية التي اتخذتها البلاد ضد الشركة ومديريها التنفيذيين، والتي تنطوي على تحقيقات جنائية قمعية وغير مبررة، وتم رفضها لاحقًا لأنها غير مبنيّة على أسس موضوعية. تُمثّل شركة Nexo AG والشركات التابعة لها من خلال مكتب المحاماة الأمريكي Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP، وتُقدّم الدعو إلى أمانة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID) في واشنطن العاصمة.
وبتاريخ 21 ديسمبر من عام 2023، برئت ساحة شركات Nexo وكل مديريها من تهمة ارتكاب أعمال مخالفة ، حيث خلص مكتب المدعي العام لمدينة صوفيا إلى عدم ارتكاب أي جرائم وأنهى الإجراءات الجنائية ضد إدارة شركة Nexo، بما في ذلك Kosta Kantchev، وAntoni Trenchev، وKalin Metodiev، وTrayan Nikolov.
وقال Deborah Ruff، رئيس التحكيم في شركة Pillsbury: "نتطلع إلى تمثيل عملائنا في المرحلة التالية من هذه المعركة من أجل تحقيق العدالة". وقال Matthew Oresman، الشريك الإداري لمكتب Pillsbury في لندن: "نؤمن عقب الدراسة المتعمّقة للقضيّة بعدالة مطالبة Nexo وقوتها".
وعلى إثر الهجوم المباشر ذي الدوافع السياسية الذي شنه مكتب المدعي العام البلغاري في يناير 2023، تضررت علامة Nexo التجارية وسمعتها، وفقدت فرص عمل مربحة، وتضررت استثمارات Nexo AG في بلغاريا، وتضررت الكثير من الأنشطة التجارية المخططة لشركة Nexo، والتي قد تأثرت بالادعاءات وكان لا بد من التخلي عنها ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
كانت شركة Nexo تعمل مع ثلاثة بنوك استثمارية أمريكية رائدة في جولة تمويل واكتتاب عام أولي في بورصة أمريكية كبرى، بتقييم إرشادي يتراوح ما بين 8 مليارات دولار و12 مليار دولار. كانت شركة Nexo على بعد أيام من توقيع تحالف استراتيجي متعدد السنوات مع أحد الأندية الأوروبية الكبرى لكرة القدم ، وهو ما كان سيتيح لها الظهور أمام مؤيديه الذين يزيد عددهم عن 330 مليونًا في جميع أنحاء العالم. وكان من شأن هذه الشراكة أن تجعل من Nexo المحفظة الرقمية الرسمية والشريك الرئيسي للنادي. كان يجري العمل على طرح بطاقة دفع مبتكرة تحمل العلامة التجارية للنادي - والتي كانت ستغيّر قواعد اللعبة لكل من Nexo وصناعة سلسلة السجلات المغلقة، حيث كان من الممكن أن يوفر بوابة فورية لأول مرة لملايين المستخدمين إلى فئة الأصول الرقمية السريعة التوسع. جرى تشويه سمعة Nexo وعلامتها التجارية، وهو ما أضاع عليها الكثير من الفرص الواعدة ومن ثم، خسارة الكثير من العوائد وتدمير قيمة الشركة.
قال Antoni Trenchev، المؤسس المشارك لشركة Nexo: "على الرغم من الهجمات غير المبررة التي تولى كِبرها السلطات البلغارية في يناير 2023 والتي ألحقت بمجموعة Nexo بأكملها خسائر فادحة، فقد تمكنا من مواصلة عملياتنا التجارية". ومع ذلك، فقد تباطأ مسار النمو لدينا وضاعت الفرص أو تأخرت أيما تأخير. لقد أُعطيت وعدًا قبل 10 أشهر بأننا سنفتش عن كل الوسائل القانونية المتاحة لتأمين التعويض المالي لشركة Nexo. والآن بعد أن برأنا مكتب المدعي العام البلغاري نفسه في نهاية المطاف، فقد حان الوقت لتقديم مطالبتنا والحصول على تعويضات عن الضرر الهائل الذي لحق بسمعتنا وقيمتنا المالية. ونأمل أن نُظهر لمن هم في السلطة، فعلاً لا قولاً، أن الإجراءات لها عواقب ونأمل أن نمنع مثل هذا التدمير غير المبرر للقيمة في المستقبل. ونحن نعتقد أن هذا لن يكون فقط بمثابة تبرئة لشركة Nexo بل أيضًا لكل الجهات الفاعلة المميّزة في مجال سلسلة السجلات المغلقة، والتي وجدت نفسها عرضة للهجوم من جبهات متعددة في العامين الماضيين.
نبذة عن Nexo
Nexo هي مؤسسة رائدة للأصول الرقمية في العالم. تتمثل مهمة الشركة في تعظيم قيمة وفائدة الأصول الرقمية عبر توفير مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل حلول التداول المتقدمة لعملاء التجزئة والمؤسسات، وتجميع السيولة من الأماكن الرائدة، وخطوط الائتمان المدعومة بالأصول ذات الكفاءة الضريبية. وفي عام 2022، أطلقت الشركة ذراعها الاستثمارية المتمثل في Nexo Ventures، والتي تضم الآن أكثر من 60 شركة محفظة مالية. باشرت شركة Nexo التعامل المالي في 130 مليار دولار أمريكي لأكثر من 6,000,000 مستخدم راضٍ في كل أنحاء العالم.
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