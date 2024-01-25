شركة Nexo تُقاضي بلغاريا وتطالبها بثلاثة مليارات دولار

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--رفعت Nexo AG والشركات التابعة لها دعوى تحكيم بقيمة تتخطى 3 مليارات دولار من خلال المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ضد جمهورية بلغاريا للحصول على مقابل عن الأضرار والفرص الضائعة الناجمة عن الإجراءات غير المشروعة وذات الدوافع السياسية التي اتخذتها البلاد ضد الشركة ومديريها التنفيذيين، والتي تنطوي على تحقيقات جنائية قمعية وغير مبررة، وتم رفضها لاحقًا لأنها غير مبنيّة على أسس موضوعية. تُمثّل شركة Nexo AG والشركات التابعة لها من خلال مكتب المحاماة الأمريكي Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP، وتُقدّم الدعو إلى أمانة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID) في واشنطن العاصمة.

وبتاريخ 21 ديسمبر من عام 2023، برئت ساحة شركات Nexo وكل مديريها من تهمة ارتكاب أعمال مخالفة ، حيث خلص مكتب المدعي العام لمدينة صوفيا إلى عدم ارتكاب أي جرائم وأنهى الإجراءات الجنائية ضد إدارة شركة Nexo، بما في ذلك Kosta Kantchev، وAntoni Trenchev، وKalin Metodiev، وTrayan Nikolov.

وقال Deborah Ruff، رئيس التحكيم في شركة Pillsbury: "نتطلع إلى تمثيل عملائنا في المرحلة التالية من هذه المعركة من أجل تحقيق العدالة". وقال Matthew Oresman، الشريك الإداري لمكتب Pillsbury في لندن: "نؤمن عقب الدراسة المتعمّقة للقضيّة بعدالة مطالبة Nexo وقوتها".

وعلى إثر الهجوم المباشر ذي الدوافع السياسية الذي شنه مكتب المدعي العام البلغاري في يناير 2023، تضررت علامة Nexo التجارية وسمعتها، وفقدت فرص عمل مربحة، وتضررت استثمارات Nexo AG في بلغاريا، وتضررت الكثير من الأنشطة التجارية المخططة لشركة Nexo، والتي قد تأثرت بالادعاءات وكان لا بد من التخلي عنها ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:



كانت شركة Nexo تعمل مع ثلاثة بنوك استثمارية أمريكية رائدة في جولة تمويل واكتتاب عام أولي في بورصة أمريكية كبرى، بتقييم إرشادي يتراوح ما بين 8 مليارات دولار و12 مليار دولار.

كانت شركة Nexo على بعد أيام من توقيع تحالف استراتيجي متعدد السنوات مع أحد الأندية الأوروبية الكبرى لكرة القدم ، وهو ما كان سيتيح لها الظهور أمام مؤيديه الذين يزيد عددهم عن 330 مليونًا في جميع أنحاء العالم. وكان من شأن هذه الشراكة أن تجعل من Nexo المحفظة الرقمية الرسمية والشريك الرئيسي للنادي. كان يجري العمل على طرح بطاقة دفع مبتكرة تحمل العلامة التجارية للنادي - والتي كانت ستغيّر قواعد اللعبة لكل من Nexo وصناعة سلسلة السجلات المغلقة، حيث كان من الممكن أن يوفر بوابة فورية لأول مرة لملايين المستخدمين إلى فئة الأصول الرقمية السريعة التوسع. جرى تشويه سمعة Nexo وعلامتها التجارية، وهو ما أضاع عليها الكثير من الفرص الواعدة ومن ثم، خسارة الكثير من العوائد وتدمير قيمة الشركة.

قال Antoni Trenchev، المؤسس المشارك لشركة Nexo: "على الرغم من الهجمات غير المبررة التي تولى كِبرها السلطات البلغارية في يناير 2023 والتي ألحقت بمجموعة Nexo بأكملها خسائر فادحة، فقد تمكنا من مواصلة عملياتنا التجارية". ومع ذلك، فقد تباطأ مسار النمو لدينا وضاعت الفرص أو تأخرت أيما تأخير. لقد أُعطيت وعدًا قبل 10 أشهر بأننا سنفتش عن كل الوسائل القانونية المتاحة لتأمين التعويض المالي لشركة Nexo. والآن بعد أن برأنا مكتب المدعي العام البلغاري نفسه في نهاية المطاف، فقد حان الوقت لتقديم مطالبتنا والحصول على تعويضات عن الضرر الهائل الذي لحق بسمعتنا وقيمتنا المالية. ونأمل أن نُظهر لمن هم في السلطة، فعلاً لا قولاً، أن الإجراءات لها عواقب ونأمل أن نمنع مثل هذا التدمير غير المبرر للقيمة في المستقبل. ونحن نعتقد أن هذا لن يكون فقط بمثابة تبرئة لشركة Nexo بل أيضًا لكل الجهات الفاعلة المميّزة في مجال سلسلة السجلات المغلقة، والتي وجدت نفسها عرضة للهجوم من جبهات متعددة في العامين الماضيين.

نبذة عن Nexo

Nexo هي مؤسسة رائدة للأصول الرقمية في العالم. تتمثل مهمة الشركة في تعظيم قيمة وفائدة الأصول الرقمية عبر توفير مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل حلول التداول المتقدمة لعملاء التجزئة والمؤسسات، وتجميع السيولة من الأماكن الرائدة، وخطوط الائتمان المدعومة بالأصول ذات الكفاءة الضريبية. وفي عام 2022، أطلقت الشركة ذراعها الاستثمارية المتمثل في Nexo Ventures، والتي تضم الآن أكثر من 60 شركة محفظة مالية. باشرت شركة Nexo التعامل المالي في 130 مليار دولار أمريكي لأكثر من 6,000,000 مستخدم راضٍ في كل أنحاء العالم.

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