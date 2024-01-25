Fresh Del Monte تزيح الستار عن الأناناس ذي القشرة الحمراء، أو Rubyglow® Pineapple

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Fresh Del Monte Produce Inc . (رمزها في بورصة NYSE هو: FDP)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج الفواكه والخضراوات الطازجة والمقطعة العالية الجودة وتسويقها وتوزيعها، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها في زراعة لأناناس، وهوRubyglow® pineapple - الأناناس ذو القشرة الحمراء. يحتوي هذا الأناناس على قشرة خارجية حمراء وجزء داخلي أصفر لامع ونكهة جديدة حلوة تشبه أناناس Del Monte. سيُطرح الأناناس Rubyglow® pineapple لأول مرة في الصين، متزامنًا مع عيد السنة الصينية الجديدة، كجزء من الظهور الأول للشركة في السوق الصينية. تتوفر قائمة انتظار للمستهلكين في البلدان الأخرى.

وقال محمد أبوغزاله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Fresh Del Monte: "نحن فخورون بالكشف عن أحدث ابتكاراتنا في زراعة الأناناس للعالم، وهو Rubyglow® pineapple. إن هذا الأناناس الحصري من Del Monte يعزز مكانتنا الرائدة العالمية في سوق الأناناس. يواصل علماؤنا دفع تقدمنا نحو الصدارة من خلال إنشاء أصناف جديدة من الأناناس، ذات مذاقات وألوان متنوعة، تلبي احتياجات المزيد والمزيد من المستهلكين في كل أنحاء العالم. ونرى أن أناناس Rubyglow® pineapple هو المنتج المثالي لتمهيد انطلاقنا نحو السوق في الصين."

مع توفر حوالي 5 آلاف ثمرة أناناس في جميع أنحاء العالم في عام 2024 و3 آلاف ثمرة في عام 2025، تتضح ندرة الأناناس ومخزونه المحدود، ما يجعل أناناس Rubyglow® pineapple فاكهة مرغوبًا فيها للغاية. وينطبق هذا بشكل خاص على السوق الصينية، حيث يتمتع المستهلكون بقدرة إنفاق كبيرة ويقدرون السلع الفاخرة الجديدة.

يُزرع Rubyglow® pineapple في كوستاريكا، وقد ظل قيد التطوير نحو 15 عامًا، وتم الحصول على براءة اختراع نباتية مسجلة في الولايات المتحدة لهذه الثمرة. إنه مزيج بين الأناناس التقليدي وأناناس مورادا - وهو غير صالح للأكل عادة - أي أن Rubyglow® pineapple فاكهة هجينة يتم إنتاجها من خلال تقنيات التهجين التقليدية. ويتم إنضاج Rubyglow® pineapple بشكل طبيعي في كوستاريكا على أشجاره ويتم بيعه بدون تاج في عبوات مصممة بأناقة.

لطالما كانت شركة Fresh Del Monte رائدة في مجال الابتكار في زراعة الأناناس منذ التسعينيات مع ظهور أناناس Del Monte Gold® Extra Sweet لأول مرة، وكان الأول من نوعه. يتمتع الأناناس بلون ذهبي، وفي ذلك الوقت، كان أحلى بكثير من أي أناناس آخر في السوق. ومنذ ذلك الحين، طرح برنامج الأناناس القوي التابع للشركة ثمار أناناس Pinkglow®، وكذلك Honeyglow®، فضلاً عن أناناس Del Monte ZeroTM‎، وأخيرًا Rubyglow® pineapple.

معلومات عن FRESH DEL MONTE

.Fresh Del Monte Produce Inc هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج وتسويق وتوزيع الفواكه والخضراوات الطازجة والمقطعة العالية الجودة، فضلاً عن كونها منتجًا وموزعًا رائدًا للأغذية الجاهزة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. تقوم Fresh Del Monte Produce Inc بتسويق منتجاتها في جميع أنحاء العالم باسم ® DEL MONTE ‎ (بموجب ترخيص من شركة Del Monte Foods, Inc.)، تلك العلامة التجارية التي باتت رمزًا لابتكار المنتجات والجودة والنضارة والموثوقية لأكثر من 135 عامًا. تقوم الشركة أيضًا بتسويق منتجاتها باسم العلامة التجارية MANNTM‎ والعلامات التجارية الأخرى ذات الصلة. إن Fresh Del Monte Produce Inc ليست تابعة لبعض شركات Del Monte الأخرى حول العالم، بما في ذلك Del Monte Foods, Inc.، الشركة التابعة الأمريكية لشركة Del Monte Pacific Limited، أو Del Monte Canada، أو Del Monte Asia Pte. المحدودة. إن Fresh Del Monte Produce Inc. هي أول مسوق عالمي للفواكه والخضراوات يلتزم بمبادرة "Science Based Targets" . في عامي 2022 و2023، تم تصنيف Fresh Del Monte Produce كواحدة من "الشركات الأمريكية الأكثر ثقة" من قبل مجلة Newsweek بناءً على استطلاع مستقل لتصنيف الشركات على ثلاث نقاط اتصال مختلفة، بما في ذلك ثقة العملاء، وثقة المستثمرين، وثقة الموظفين. وحصلت الشركة أيضًا على لقب شركة Humankind 100 Company لمدة عامين متتاليين من قبل Humankind Investments، التي تكرم الشركات التي تؤثر بشكل كبير في مجالات مثل الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والخدمات الرقمية. يتم تداول أسهم Fresh Del Monte Produce Inc في بورصة NYSE بالرمز FDP.

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