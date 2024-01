Fresh Del Monte تزيح الستار عن الأناناس ذي القشرة الحمراء، أو Rubyglow® Pineapple

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Fresh Del Monte Produce Inc . (رمزها في بورصة NYSE هو: FDP)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج الفواكه والخضراوات الطازجة والمقطعة العالية الجودة وتسويقها وتوزيعها، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها في زراعة لأناناس، وهوRubyglow® pineapple - الأناناس ذو القشرة الحمراء. يحتوي هذا الأناناس على قشرة خارجية حمراء وجزء داخلي أصفر لامع ونكهة جديدة حلوة تشبه أناناس Del Monte. سيُطرح الأناناس Rubyglow® pineapple لأول مرة في الصين، متزامنًا مع عيد السنة الصينية الجديدة، كجزء من الظهور الأول للشركة في السوق الصينية. تتوفر قائمة انتظار للمستهلكين في البلدان الأخرى.

وقال محمد أبوغزاله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Fresh Del Monte: "نحن فخورون بالكشف عن أحدث ابتكاراتنا في زراعة الأناناس للعالم، وهو Rubyglow® pineapple. إن هذا الأناناس الحصري من Del Monte يعزز مكانتنا الرائدة العالمية في سوق الأناناس. يواصل علماؤنا دفع تقدمنا نحو الصدارة من خلال إنشاء أصناف جديدة من الأناناس، ذات مذاقات وألوان متنوعة، تلبي احتياجات المزيد والمزيد من المستهلكين في كل أنحاء العالم. ونرى أن أناناس Rubyglow® pineapple هو المنتج المثالي لتمهيد انطلاقنا نحو السوق في الصين."

مع توفر حوالي 5 آلاف ثمرة أناناس في جميع أنحاء العالم في عام 2024 و3 آلاف ثمرة في عام 2025، تتضح ندرة الأناناس ومخزونه المحدود، ما يجعل أناناس Rubyglow® pineapple فاكهة مرغوبًا فيها للغاية. وينطبق هذا بشكل خاص على السوق الصينية، حيث يتمتع المستهلكون بقدرة إنفاق كبيرة ويقدرون السلع الفاخرة الجديدة.

يُزرع Rubyglow® pineapple في كوستاريكا، وقد ظل قيد التطوير نحو 15 عامًا، وتم الحصول على براءة اختراع نباتية مسجلة في الولايات المتحدة لهذه الثمرة. إنه مزيج بين الأناناس التقليدي وأناناس مورادا - وهو غير صالح للأكل عادة - أي أن Rubyglow® pineapple فاكهة هجينة يتم إنتاجها من خلال تقنيات التهجين التقليدية. ويتم إنضاج Rubyglow® pineapple بشكل طبيعي في كوستاريكا على أشجاره ويتم بيعه بدون تاج في عبوات مصممة بأناقة.

لطالما كانت شركة Fresh Del Monte رائدة في مجال الابتكار في زراعة الأناناس منذ التسعينيات مع ظهور أناناس Del Monte Gold® Extra Sweet لأول مرة، وكان الأول من نوعه. يتمتع الأناناس بلون ذهبي، وفي ذلك الوقت، كان أحلى بكثير من أي أناناس آخر في السوق. ومنذ ذلك الحين، طرح برنامج الأناناس القوي التابع للشركة ثمار أناناس Pinkglow®، وكذلك Honeyglow®، فضلاً عن أناناس Del Monte ZeroTM‎، وأخيرًا Rubyglow® pineapple.

معلومات عن FRESH DEL MONTE

.Fresh Del Monte Produce Inc هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج وتسويق وتوزيع الفواكه والخضراوات الطازجة والمقطعة العالية الجودة، فضلاً عن كونها منتجًا وموزعًا رائدًا للأغذية الجاهزة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. تقوم Fresh Del Monte Produce Inc بتسويق منتجاتها في جميع أنحاء العالم باسم ® DEL MONTE ‎ (بموجب ترخيص من شركة Del Monte Foods, Inc.)، تلك العلامة التجارية التي باتت رمزًا لابتكار المنتجات والجودة والنضارة والموثوقية لأكثر من 135 عامًا. تقوم الشركة أيضًا بتسويق منتجاتها باسم العلامة التجارية MANNTM‎ والعلامات التجارية الأخرى ذات الصلة. إن Fresh Del Monte Produce Inc ليست تابعة لبعض شركات Del Monte الأخرى حول العالم، بما في ذلك Del Monte Foods, Inc.، الشركة التابعة الأمريكية لشركة Del Monte Pacific Limited، أو Del Monte Canada، أو Del Monte Asia Pte. المحدودة. إن Fresh Del Monte Produce Inc. هي أول مسوق عالمي للفواكه والخضراوات يلتزم بمبادرة "Science Based Targets" . في عامي 2022 و2023، تم تصنيف Fresh Del Monte Produce كواحدة من "الشركات الأمريكية الأكثر ثقة" من قبل مجلة Newsweek بناءً على استطلاع مستقل لتصنيف الشركات على ثلاث نقاط اتصال مختلفة، بما في ذلك ثقة العملاء، وثقة المستثمرين، وثقة الموظفين. وحصلت الشركة أيضًا على لقب شركة Humankind 100 Company لمدة عامين متتاليين من قبل Humankind Investments، التي تكرم الشركات التي تؤثر بشكل كبير في مجالات مثل الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والخدمات الرقمية. يتم تداول أسهم Fresh Del Monte Produce Inc في بورصة NYSE بالرمز FDP.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :