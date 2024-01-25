شركة Newmont تعزز فريق الإدارة بتعيين رائد الصناعة Peter Wexler في منصب كبير المسؤولين القانونيين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركةNewmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) اليوم عن تعيين Peter في منصب كبير المسؤولين القانونيين. سيلتحق Peter بفريق القيادة التنفيذية في Newmont وسيكون مسؤولاً عن قيادة الشؤون القانونية والامتثالية والتنظيمية للشركة على مستوى العالم.
يتمتع Peter بخبرة رائدة في الشؤون القانونية وإدارة المخاطر وتمتد خبرته لثلاثة عقود من المعرفة الدولية في إدارة الشؤون القانونية والمخاطر والامتثال والدمج والاستحواذ ومكافحة الاحتكار والتقاضي وشؤون حوكمة الشركات في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا وإدارة الطاقة والهندسة والتصنيع والبناء.
قال Tom Palmer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Newmont: "يعزز تعيين Peter فريق القيادة التنفيذية لشركة Newmont". "يأتي Peter بعقود من الخبرة القانونية وإدارة المخاطر ذات المستوى العالمي في المنظمات العالمية، والتي لا تقدر بثمن مع استمرار Newmont في النمو اعتمادًا على مكانتها كشركة رائدة في مجال تعدين الذهب في العالم ومنتج قوي للنحاس. نحن متحمسون للترحيب به في Newmont".
وعلى مدار خمسة عشر عامًا مضت، شغل Peter منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في شركة شنايدر إلكتريك، وهي إحدى شركات Global 500. وقُبيل ذلك، عمل كمستشار داخلي يشرف على الشؤون القانونية والمخاطر والامتثال في شركات بما في ذلك شركة American Power Conversion Corporation.
وبصفته الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في شنايدر إلكتريك، تولى Peter إدارة الشؤون القانونية وإدارة المخاطر والامتثال للشركة في كل أنحاء العالم وأدار فريقًا يضم أكثر من 300 متخصص في 32 دولة. وتولى أيضًا مسؤولية الإشراف على العديد من الصفقات المعقدة حول العالم، وأدار عمليات التفاوض، والهيكلة، ونجح في إتمام أكثر من 130 صفقة، وعلى إثر ذلك حصل على جوائز مستشاري الاندماج والاستحواذ لأفضل المتخصصين في تطوير الأعمال لعام 2020، وجائزة أحد أفضل 20 مستشارًا عامًا في العالم بحسب صحيفة فايننشال تايمز لعام 2022.
يحمل Peter درجة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية، كلية الحقوق بواشنطن، وحصل على درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية من جامعة فيرمونت.
سيعمل Peter في المقر الرئيسي لشركة Newmont في دنفر وسينضم إلى الشركة في نهاية الربع الأول من عام 2024.
نبذة عن Newmont
Newmont هي شركة الذهب الرائدة في العالم وتنتج النحاس والزنك والرصاص والفضة. وترتكز محفظة الشركة من الأصول والعملاء المحتملين والمواهب ذات المستوى العالمي في مناطق التعدين المفضلة في أفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة. وتعتبر Newmont شركة إنتاج الذهب الوحيدة المدرجة في "مؤشر إس آند بي 500" وهي معروفة على نطاق واسع بممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة المبدئية. وشركة Newmont رائدة في مجال خلق القيمة، وتدعمها في ذلك مجموعة من معايير السلامة القوية والتنفيذ المتميز والخبرة الفنية. تأسست الشركة عام 1921، وجرى طرح أسهمها للتداول العام منذ عام 1925.
ونهدف في Newmont إلى خلق قيمة وتحسين الحياة عبر عمليات التعدين المستدام والمسؤول. لمعرفة المزيد عن مبادرات واستراتيجية الاستدامة في شركة Newmont، تفضل بزيارة .
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