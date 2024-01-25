شركة Newmont تعزز فريق الإدارة بتعيين رائد الصناعة Peter Wexler في منصب كبير المسؤولين القانونيين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركةNewmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) اليوم عن تعيين Peter في منصب كبير المسؤولين القانونيين. سيلتحق Peter بفريق القيادة التنفيذية في Newmont وسيكون مسؤولاً عن قيادة الشؤون القانونية والامتثالية والتنظيمية للشركة على مستوى العالم.

يتمتع Peter بخبرة رائدة في الشؤون القانونية وإدارة المخاطر وتمتد خبرته لثلاثة عقود من المعرفة الدولية في إدارة الشؤون القانونية والمخاطر والامتثال والدمج والاستحواذ ومكافحة الاحتكار والتقاضي وشؤون حوكمة الشركات في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا وإدارة الطاقة والهندسة والتصنيع والبناء.

قال Tom Palmer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Newmont: "يعزز تعيين Peter فريق القيادة التنفيذية لشركة Newmont". "يأتي Peter بعقود من الخبرة القانونية وإدارة المخاطر ذات المستوى العالمي في المنظمات العالمية، والتي لا تقدر بثمن مع استمرار Newmont في النمو اعتمادًا على مكانتها كشركة رائدة في مجال تعدين الذهب في العالم ومنتج قوي للنحاس. نحن متحمسون للترحيب به في Newmont".

وعلى مدار خمسة عشر عامًا مضت، شغل Peter منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في شركة شنايدر إلكتريك، وهي إحدى شركات Global 500. وقُبيل ذلك، عمل كمستشار داخلي يشرف على الشؤون القانونية والمخاطر والامتثال في شركات بما في ذلك شركة American Power Conversion Corporation.

وبصفته الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في شنايدر إلكتريك، تولى Peter إدارة الشؤون القانونية وإدارة المخاطر والامتثال للشركة في كل أنحاء العالم وأدار فريقًا يضم أكثر من 300 متخصص في 32 دولة. وتولى أيضًا مسؤولية الإشراف على العديد من الصفقات المعقدة حول العالم، وأدار عمليات التفاوض، والهيكلة، ونجح في إتمام أكثر من 130 صفقة، وعلى إثر ذلك حصل على جوائز مستشاري الاندماج والاستحواذ لأفضل المتخصصين في تطوير الأعمال لعام 2020، وجائزة أحد أفضل 20 مستشارًا عامًا في العالم بحسب صحيفة فايننشال تايمز لعام 2022.

يحمل Peter درجة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية، كلية الحقوق بواشنطن، وحصل على درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية من جامعة فيرمونت.

سيعمل Peter في المقر الرئيسي لشركة Newmont في دنفر وسينضم إلى الشركة في نهاية الربع الأول من عام 2024.

نبذة عن Newmont

Newmont هي شركة الذهب الرائدة في العالم وتنتج النحاس والزنك والرصاص والفضة. وترتكز محفظة الشركة من الأصول والعملاء المحتملين والمواهب ذات المستوى العالمي في مناطق التعدين المفضلة في أفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة. وتعتبر Newmont شركة إنتاج الذهب الوحيدة المدرجة في "مؤشر إس آند بي 500" وهي معروفة على نطاق واسع بممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة المبدئية. وشركة Newmont رائدة في مجال خلق القيمة، وتدعمها في ذلك مجموعة من معايير السلامة القوية والتنفيذ المتميز والخبرة الفنية. تأسست الشركة عام 1921، وجرى طرح أسهمها للتداول العام منذ عام 1925.

ونهدف في Newmont إلى خلق قيمة وتحسين الحياة عبر عمليات التعدين المستدام والمسؤول. لمعرفة المزيد عن مبادرات واستراتيجية الاستدامة في شركة Newmont، تفضل بزيارة .

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