Satchel وnapier تتعاونان لتأمين الخدمات المصرفية كخدمة لجيل جديد من المستخدمين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Napier ، التكنولوجيا التنظيمية RegTech للامتثال للجرائم المالية ومقرها لندن، أن تعلن عن اختيار Napier Continuum كمنصة لمكافحة غسل الأموال (AML) لأحد مزودي الخدمات المصرفية الرقمية الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) الأسرع نموًا في أوروبا.
تقدم Napier حلول مراقبة المعاملات وفحص المعاملات وفحص العملاء وتقييم مخاطر العملاء ومراجعة نشاط العملاء كجزء من منصة Napier Continuum لـ Satchel، لدعم نموها الكبير في توفير حلول الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) عالميًا لأي مؤسسة مالية تتطلع إلى التوسع في المنتجات المالية دون مجموعتها التكنولوجية أو ترخيصها المصرفي.
ستعمل حلول Napier على تزويد Satchel بالامتثال الكامل للجرائم المالية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CTF)، وسيتم دمجها في منصة الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) ذات العلامة البيضاء الخاصة بـ Satchel. جلب قوة الامتثال الذكي من Napier إلى قاعدة عملاء Satchels العالمية.
تشمل الميزات الرئيسية في منصة Napier التي تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة الخاصة بـ Satchel ما يلي:
تم تمكين واجهة برمجة التطبيقات (API) من أجل تأهيل العملاء بسرعة وسلاسة؛ لوحات معلومات قابلة للتكوين مع إنشاء قواعد بدون تعليمات برمجية ورؤى الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات فعالة؛ بيئة Sandbox لضبط وتحسين تكوينات الفحص؛ الفحص في الوقت الفعلي وعلى دفعات، ودعم الترجمة الصوتية لـ 22 لغة، والمطابقة التي يشوبها الالتباس بالذكاء الاصطناعي وإمكانيات التسجيل الثانوية عبر جميع أنواع الدفع؛ تحليل رسومي في الوقت الفعلي لسلوك العملاء لتحليل الحالات الشاذة وفهم ملف تعريف المخاطر.
تم إنشاء Satchel لتسهيل قيام شركات التكنولوجيا المالية الجديدة بإطلاق مقترحاتها، من خلال منصة تكنولوجية تعمل بكامل طاقتها ومتوافقة لدعم أعمالها. على هذا النحو، كان من الضروري لـ Satchel العثور على شريك امتثال يمكنه الوفاء بوعدها بتقديم ابتكارات مستمرة إلى نظامها الأساسي في عرض البرامج كخدمة (SaaS)، والوفاء بوعدها باستخدام ميزات الأمان الذكية التي تلبي الامتثال الكامل وسلامة أموال العملاء النهائيين.
"من خلال هذه الشراكة، تستعد Satchel لقيادة تطور الخدمات المصرفية كخدمة لتشمل الامتثال كخدمة، وتقديم حلول آمنة ومبتكرة ومرتكزة على العملاء لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وأشار Sergiy Barybin، الرئيس التنفيذي لـ Satchel، إلى أن حلول الفحص والمراقبة NextGen من Napier تمكن فريق الامتثال لدينا من التعامل مع أحجام المعاملات المتزايدة باستمرار وأنواع الدفع البديلة الجديدة، مما يضع Satchel في طليعة التغيير في الصناعة. "إن تعاوننا لا يضمن الامتثال فحسب، بل يضع أيضًا معايير جديدة للشفافية وخدمة العملاء، مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص في مجال التكنولوجيا المالية."
وأشار Greg Watson ، الرئيس التنفيذي لـ Napier، قائلاً: "تفتخر Napier بتوحيد جهودها مع Satchel في إعادة تعريف الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى العالم. تعمل حلول الامتثال المتطورة لدينا على تمكين Satchel من المراقبة في الوقت الفعلي ورؤى الذكاء الاصطناعي وإمكانيات وضع الحماية. معًا، نتنقل في المشهد التنظيمي المتطور، ونضع معايير جديدة للابتكار والأمن والشفافية في الخدمات المصرفية الرقمية للجيل القادم من شركات التكنولوجيا المالية.
نبذة عن Napier
Napier هي إحدى التكنولوجيا التنظيمية RegTech التي تقدم برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية للشركات المصرفية والمدفوعات وشركات إدارة الثروات والأصول. تقوم Napier بتصميم وهندسة الابتكار التكنولوجي لإحداث فرق ملموس في الحد من الجرائم المالية. تعمل منصة الشركة، Napier Continuum، التي تحظى بثقة أكثر من 200 مؤسسة حول العالم، على تحويل الامتثال من التزام قانوني إلى ميزة تنافسية.
نبذة عن Satchel
تأسست Satchel عام 2018، وهي واحدة من أسرع شركات EMI الأوروبية نموًا ومقرها في ليتوانيا. توفر Satchel أدوات مالية آمنة وسهلة الاستخدام للخدمات المصرفية الرقمية، بما في ذلك تحويلات الأموال الدولية واستشارات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والبرامج كخدمة (SaaS) وتحويل العملات وخدمات البطاقات. تعتبر Satchel أول مؤسسة ليتوانية للخدمات المالية الإلكترونية (EMI) تحصل على حالة العضوية الأساسية لدى Mastercard Europe لإصدار البطاقة.
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