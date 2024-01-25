Satchel وnapier تتعاونان لتأمين الخدمات المصرفية كخدمة لجيل جديد من المستخدمين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Napier ، التكنولوجيا التنظيمية RegTech للامتثال للجرائم المالية ومقرها لندن، أن تعلن عن اختيار Napier Continuum كمنصة لمكافحة غسل الأموال (AML) لأحد مزودي الخدمات المصرفية الرقمية الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) الأسرع نموًا في أوروبا.

تقدم Napier حلول مراقبة المعاملات وفحص المعاملات وفحص العملاء وتقييم مخاطر العملاء ومراجعة نشاط العملاء كجزء من منصة Napier Continuum لـ Satchel، لدعم نموها الكبير في توفير حلول الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) عالميًا لأي مؤسسة مالية تتطلع إلى التوسع في المنتجات المالية دون مجموعتها التكنولوجية أو ترخيصها المصرفي.

ستعمل حلول Napier على تزويد Satchel بالامتثال الكامل للجرائم المالية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CTF)، وسيتم دمجها في منصة الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) ذات العلامة البيضاء الخاصة بـ Satchel. جلب قوة الامتثال الذكي من Napier إلى قاعدة عملاء Satchels العالمية.

تشمل الميزات الرئيسية في منصة Napier التي تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة الخاصة بـ Satchel ما يلي:



تم تمكين واجهة برمجة التطبيقات (API) من أجل تأهيل العملاء بسرعة وسلاسة؛

لوحات معلومات قابلة للتكوين مع إنشاء قواعد بدون تعليمات برمجية ورؤى الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات فعالة؛

بيئة Sandbox لضبط وتحسين تكوينات الفحص؛

الفحص في الوقت الفعلي وعلى دفعات، ودعم الترجمة الصوتية لـ 22 لغة، والمطابقة التي يشوبها الالتباس بالذكاء الاصطناعي وإمكانيات التسجيل الثانوية عبر جميع أنواع الدفع؛ تحليل رسومي في الوقت الفعلي لسلوك العملاء لتحليل الحالات الشاذة وفهم ملف تعريف المخاطر.

تم إنشاء Satchel لتسهيل قيام شركات التكنولوجيا المالية الجديدة بإطلاق مقترحاتها، من خلال منصة تكنولوجية تعمل بكامل طاقتها ومتوافقة لدعم أعمالها. على هذا النحو، كان من الضروري لـ Satchel العثور على شريك امتثال يمكنه الوفاء بوعدها بتقديم ابتكارات مستمرة إلى نظامها الأساسي في عرض البرامج كخدمة (SaaS)، والوفاء بوعدها باستخدام ميزات الأمان الذكية التي تلبي الامتثال الكامل وسلامة أموال العملاء النهائيين.

"من خلال هذه الشراكة، تستعد Satchel لقيادة تطور الخدمات المصرفية كخدمة لتشمل الامتثال كخدمة، وتقديم حلول آمنة ومبتكرة ومرتكزة على العملاء لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وأشار Sergiy Barybin، الرئيس التنفيذي لـ Satchel، إلى أن حلول الفحص والمراقبة NextGen من Napier تمكن فريق الامتثال لدينا من التعامل مع أحجام المعاملات المتزايدة باستمرار وأنواع الدفع البديلة الجديدة، مما يضع Satchel في طليعة التغيير في الصناعة. "إن تعاوننا لا يضمن الامتثال فحسب، بل يضع أيضًا معايير جديدة للشفافية وخدمة العملاء، مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص في مجال التكنولوجيا المالية."

وأشار Greg Watson ، الرئيس التنفيذي لـ Napier، قائلاً: "تفتخر Napier بتوحيد جهودها مع Satchel في إعادة تعريف الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى العالم. تعمل حلول الامتثال المتطورة لدينا على تمكين Satchel من المراقبة في الوقت الفعلي ورؤى الذكاء الاصطناعي وإمكانيات وضع الحماية. معًا، نتنقل في المشهد التنظيمي المتطور، ونضع معايير جديدة للابتكار والأمن والشفافية في الخدمات المصرفية الرقمية للجيل القادم من شركات التكنولوجيا المالية.

نبذة عن Napier

Napier هي إحدى التكنولوجيا التنظيمية RegTech التي تقدم برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية للشركات المصرفية والمدفوعات وشركات إدارة الثروات والأصول. تقوم Napier بتصميم وهندسة الابتكار التكنولوجي لإحداث فرق ملموس في الحد من الجرائم المالية. تعمل منصة الشركة، Napier Continuum، التي تحظى بثقة أكثر من 200 مؤسسة حول العالم، على تحويل الامتثال من التزام قانوني إلى ميزة تنافسية.

نبذة عن Satchel

تأسست Satchel عام 2018، وهي واحدة من أسرع شركات EMI الأوروبية نموًا ومقرها في ليتوانيا. توفر Satchel أدوات مالية آمنة وسهلة الاستخدام للخدمات المصرفية الرقمية، بما في ذلك تحويلات الأموال الدولية واستشارات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والبرامج كخدمة (SaaS) وتحويل العملات وخدمات البطاقات. تعتبر Satchel أول مؤسسة ليتوانية للخدمات المالية الإلكترونية (EMI) تحصل على حالة العضوية الأساسية لدى Mastercard Europe لإصدار البطاقة.

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