Thursday, 25 January 2024 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غرفة أبها تشيد بمبادرة إمارة عسير فتبينوا

1/25/2024 4:19:28 AM
(MENAFN- Al Watan) أشاد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران بـ #مبادرة_فتبينوا التي دشنها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال للحد من الشكاوى الكيدية ومواجهة كافة التحديات في المنطقة، مؤكداً على أن هذه المبادرة تأتي لدعم الاستثمار وسعياً لتطوير المجتمع اقتصاديًا ، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والترابط بين أفراد المجتمع، وهذه المبادرة المجتمعية ستؤدي بإذن الله من للحد من الشكاوى الكيدية للمستثمرين ومواجهة كافة التحديات في منطقة عسير، بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة الرامية للتصدي للإشاعات وخطرها على الافراد والمجتمعات وآثارها السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني بجانب تعزيز ثقافة الوعي حول استخدام مواقع التواصل ضمن مسؤولية المجتمعية للأفراد.
مشير إلى أن مشاركة غرفة أبها في المبادرة تستهدف توعية المجتمع وإشراكه في تحقيق أهدافها، لتحقيق الألفة والمحبة والإخاء والترابط بين أفراد المجتمع والقضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا وذلك لتعزيزِ قيَمِ التسامحِ والترابطِ بين أفرادِ المجتمع، والقضاءِ على الدعاوى والشكاوى الكيديَّة..
موضحاً أن المبادرة تحمل في طياتها الخير وهذا ما يؤكده أسمها فتبينوا وتأتي تتويجاً للمبادرات السابقة والمتواصلة خدمة لعسير وأهلها لترتقي للعالمية تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة- حفظها الله- وللرؤية الطموحة 2030 التي يقودها ويتابعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فتبينوا جاءت اليوم بهدف زرع العفو والتسامح ونشر المحبة والوئام بين أفراد.
في ختام تصريحه عبر الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في مسيرة المبادرة المجتمعية التي تسعى لمعالجة الخلافات المنتشرة بنشر القيم الحميدة والتصالح بين أفراد المجتمع قاطبة، وردم فجوة الشقاق والتنازع بسبب الدعاوى الكيدية.

MENAFN25012024000089011017ID1107766944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث