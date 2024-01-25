غرفة أبها تشيد بمبادرة إمارة عسير فتبينوا

(MENAFN
- Al Watan) أشاد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران بـ #مبادرة_فتبينوا التي دشنها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال للحد من الشكاوى الكيدية ومواجهة كافة التحديات في المنطقة، مؤكداً على أن هذه المبادرة تأتي لدعم الاستثمار وسعياً لتطوير المجتمع اقتصاديًا ، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والترابط بين أفراد المجتمع، وهذه المبادرة المجتمعية ستؤدي بإذن الله من للحد من الشكاوى الكيدية للمستثمرين ومواجهة كافة التحديات في منطقة عسير، بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة الرامية للتصدي للإشاعات وخطرها على الافراد والمجتمعات وآثارها السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني بجانب تعزيز ثقافة الوعي حول استخدام مواقع التواصل ضمن مسؤولية المجتمعية للأفراد.
مشير إلى أن مشاركة غرفة أبها في المبادرة تستهدف توعية المجتمع وإشراكه في تحقيق أهدافها، لتحقيق الألفة والمحبة والإخاء والترابط بين أفراد المجتمع والقضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا وذلك لتعزيزِ قيَمِ التسامحِ والترابطِ بين أفرادِ المجتمع، والقضاءِ على الدعاوى والشكاوى الكيديَّة..
موضحاً أن المبادرة تحمل في طياتها الخير وهذا ما يؤكده أسمها فتبينوا وتأتي تتويجاً للمبادرات السابقة والمتواصلة خدمة لعسير وأهلها لترتقي للعالمية تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة- حفظها الله- وللرؤية الطموحة 2030 التي يقودها ويتابعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فتبينوا جاءت اليوم بهدف زرع العفو والتسامح ونشر المحبة والوئام بين أفراد.
في ختام تصريحه عبر الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في مسيرة المبادرة المجتمعية التي تسعى لمعالجة الخلافات المنتشرة بنشر القيم الحميدة والتصالح بين أفراد المجتمع قاطبة، وردم فجوة الشقاق والتنازع بسبب الدعاوى الكيدية.
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