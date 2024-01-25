النفط يرتفع وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.
وصعد خام برنت تسليم مارس 20 سنتًا أو 0.3 % إلى 80.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0128 بتوقيت جرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو 0.3 % إلى 75.31 دولار للبرميل.
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