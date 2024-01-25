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النفط يرتفع وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية

1/25/2024 4:19:28 AM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.
وصعد خام برنت تسليم مارس 20 سنتًا أو 0.3 % إلى 80.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0128 بتوقيت جرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو 0.3 % إلى 75.31 دولار للبرميل.

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