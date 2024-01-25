مهاجم نجران آل هتيلة أهلاوي

(MENAFN
- Al Watan) وافقت إدارة نادي نجران على انتقال مهاجم النادي محمد هتيلة -19 عاما- إلى النادي الأهلي.
وسيلتحق اللاعب بتمارين القلعة خلال اليومين القادمين، وحصل اللاعب خلال الموسمين السابقين على لقب هداف الدوري، ويملك مقومات هداف الصندوق وراهن الكثير من المهتمين بكرة القدم على آل هتيلة بأن له مستقبل كبير -بإذن الله- مع قلعة الكؤوس.
من جهته قدم اللاعب آل هتيله شكرة لأدارة نادي نجران على موقفها الغير مستغرب على تعاونها وتفهمها لرغبته وحلمه باللعب في النادي الأهلي ، واعدا بأن يبذل قصارى الجهد لنيل ثقة عشاق الملكي.
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