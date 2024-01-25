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مهاجم نجران آل هتيلة أهلاوي

1/25/2024 4:19:28 AM
(MENAFN- Al Watan) وافقت إدارة نادي نجران على انتقال مهاجم النادي محمد هتيلة -19 عاما- إلى النادي الأهلي.
وسيلتحق اللاعب بتمارين القلعة خلال اليومين القادمين، وحصل اللاعب خلال الموسمين السابقين على لقب هداف الدوري، ويملك مقومات هداف الصندوق وراهن الكثير من المهتمين بكرة القدم على آل هتيلة بأن له مستقبل كبير -بإذن الله- مع قلعة الكؤوس.
من جهته قدم اللاعب آل هتيله شكرة لأدارة نادي نجران على موقفها الغير مستغرب على تعاونها وتفهمها لرغبته وحلمه باللعب في النادي الأهلي ، واعدا بأن يبذل قصارى الجهد لنيل ثقة عشاق الملكي.

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