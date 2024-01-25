التجميل يشوه ريهام سعيد

(MENAFN
- Al Watan) نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورا صادمة لوجهها بعد إجرائها عملية تجميل وصفتها بـ((الفاشلة))، مما ترتب عليها تشويه وجهها.
وجاءت الصور الصادمة التي نشرت للإعلامية ريهام سعيد عبر ستوري ((إنستجرام)) لتؤكد أن الطبيب الذي قام بإجراء عملية التجميل قام بتشويه وجهها.
كما ظهرت ريهام في فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون فلتر أو مكياج لتكشف تفاصيل ما أصابها في عملية التجميل التي لا تزال تتعالج بسببها منذ ثلاثة أشهر.
وقالت ريهام: "أنا طلعت النهاردة من غير فلتر ولا مكياج علشان أورّيكوا العملية اللي الدكتور بيقول إنه راضي عن نتيجتها".
في المقابل، نفى الطبيب ما نشر بشأن أخطاء طبية ارتكبها في إجراء عملية تجميل، مشيرا إلى أنها أخبار كاذبة.
وقال في بيان إعلامي أصدره عبر صفحته في "إنستجرام"، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية والمحطة التلفزيونية التي ظهرت بها، مشيرا إلى أنه ستتم ملاحقتهم قانونياً.
كما قال إنه بصدد رفع دعوى على الإعلامية في لبنان ومصر، وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرضاً، وذلك بتهمتي المساس بالسمعة، والتشهير وإلحاق الضرر.
كذلك، أكد الطبيب الشهير أنه سيتم تسليم جميع الأدلة والإثباتات للجهات المختصة التي تنفي ادعاءات الإعلامية.
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