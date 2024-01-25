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التجميل يشوه ريهام سعيد

1/25/2024 4:19:28 AM
(MENAFN- Al Watan) نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورا صادمة لوجهها بعد إجرائها عملية تجميل وصفتها بـ((الفاشلة))، مما ترتب عليها تشويه وجهها.
وجاءت الصور الصادمة التي نشرت للإعلامية ريهام سعيد عبر ستوري ((إنستجرام)) لتؤكد أن الطبيب الذي قام بإجراء عملية التجميل قام بتشويه وجهها.
كما ظهرت ريهام في فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون فلتر أو مكياج لتكشف تفاصيل ما أصابها في عملية التجميل التي لا تزال تتعالج بسببها منذ ثلاثة أشهر.


وقالت ريهام: "أنا طلعت النهاردة من غير فلتر ولا مكياج علشان أورّيكوا العملية اللي الدكتور بيقول إنه راضي عن نتيجتها".
في المقابل، نفى الطبيب ما نشر بشأن أخطاء طبية ارتكبها في إجراء عملية تجميل، مشيرا إلى أنها أخبار كاذبة.
وقال في بيان إعلامي أصدره عبر صفحته في "إنستجرام"، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية والمحطة التلفزيونية التي ظهرت بها، مشيرا إلى أنه ستتم ملاحقتهم قانونياً.


كما قال إنه بصدد رفع دعوى على الإعلامية في لبنان ومصر، وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرضاً، وذلك بتهمتي المساس بالسمعة، والتشهير وإلحاق الضرر.
كذلك، أكد الطبيب الشهير أنه سيتم تسليم جميع الأدلة والإثباتات للجهات المختصة التي تنفي ادعاءات الإعلامية.

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