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دراسات طبية لتمكين المرأة من الإنجاب في سن الـ70

1/25/2024 4:19:28 AM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة جديدة أن الإجراء المستخدم لعلاج العقم لدى النساء من مرضى السرطان قد يكون الآن الحل لتأخير انقطاع الطمث إلى أجل غير مسمى.
وابحسب "الديلي ميل" فقد كتشف علماء الرياضيات أنه من خلال زرع أنسجة المبيض التي تم حصادها سابقا لدى المرأة، يمكنهم إعادة بناء البصيلات اللازمة لاستعادة خصوبتها.
وتسمى هذه العملية حفظ أنسجة المبيض بالتبريد، وقد تم استخدامها على مريضات السرطان اللواتي كنّ سيصبن بالعقم بسبب انقطاع الطمث المبكر الناجم عن علاجات السرطان.
ولكن من خلال حصاد أنسجة المبيض وتجميدها، يمكن تأخير انقطاع الطمث أو حتى القضاء عليه إذا تم إرجاع الأنسجة إلى أجزاء، مع استبدال أنسجة متعددة، قبل حدوث انقطاع الطمث مباشرة.
* اكتشاف منتظر
ولم تتم دراسة هذا الإجراء على البشر، ولكن إذا نجح هذا الاكتشاف، فقد يعني ذلك أن النساء سيتمتعن بالخصوبة في عمر السبعينيات وما بعدها.
وقال عالم أحياء المبيض والأستاذ المساعد في طب التوليد وأمراض النساء وعلوم الإنجاب في كلية الطب بجامعة ييل (YSM) و المعد المشارك في الدراسة كوتلوك أوكتاي، : "لأول مرة في التاريخ الطبي، لدينا القدرة على تأخير انقطاع الطمث أو القضاء عليه".
ولا ينبغي الخلط بين عملية الحفظ بالتبريد وتجميد بويضات المرأة، ما يسمح لها بالحمل في وقت لاحق من حياتها ولكن قبل انقطاع الطمث.
وعند إزالتها، يتم تخزين أنسجة المبيض مجمدة ومخزنة في حاويات محكمة الغلق ويتم الاحتفاظ بها في بيئة ذات درجات حرارة منخفضة تصل إلى -320 درجة.
ويتم بعد ذلك إذابة الأنسجة، عادة بعد سنوات، وإعادة زرعها تحت جلد المريضة وفي غضون 10 أيام يتم إعادة توصيلها بالأوعية الدموية المحيطة لاستعادة وظيفة المبيض.
وتستغرق العملية برمتها حوالي ثلاثة أشهر، وفقا لـ YSM.
وقارن أوكتاي العملية بقرار أحد الوالدين بتجميد دم الحبل السري لطفله عند ولادته في حالة احتياجه إليه لاحقا في الحياة لأي مشاكل صحية.
وأضاف أن تجميد أنسجة المبيض يعمل بالطريقة نفسها، ويمكن أيضا استخراجها أثناء إجراء عملية منفصلة مثل بطانة الرحم.
وستبقى الأنسجة حية لمدة 24 ساعة، ما يسمح لطبيب أمراض النساء بإرسالها إلى المختبر لتجميدها.
وطوّر أوكتاي تقنية الحفظ بالتبريد في التسعينيات وأجرى أول عملية زرع مبيض لمريضة بالسرطان في عام 1999.
وفي السنوات الأخيرة، ركز جهوده على تطبيق العملية نفسها لعلاج النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وأنشأ نموذجا رياضيا يتنبأ بالمدة التي يمكن أن يؤدي فيها الإجراء إلى تأخير انقطاع الطمث.
ويوضح النموذج المدة التي يتأخر فيها انقطاع الطمث، اعتمادا على عمر المرأة عندما تم حصاد أنسجة المبيض.
وأظهر أنه كلما كانت المرأة أصغر سنا عندما خضعت للحفظ بالتبريد، كلما تأخر انقطاع الطمث لديها لفترة أطول.
وقالت الدراسة: "إذا كان من الممكن تجميد أنسجة المبيض تحت سن 30 عاما، فمن الناحية النظرية، يمكن القضاء على انقطاع الطمث في بعض الحالات".
ومع ذلك، فإن جدوى وسلامة تأخير انقطاع الطمث إلى ما بعد سن الستين تحتاج إلى تقييم سريري.
وقال أوكتاي: "كلما كان الشخص أصغر سنا، كلما زاد عدد البويضات، وكذلك زادت جودة تلك البويضات".

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