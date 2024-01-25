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تخارج الصناديق العالمية من الأسهم الهندية بأكبر وتيرة منذ 2022

1/25/2024 4:19:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت الأسهم الهندية أكبر تدفقات خارجة من المستثمرين الأجانب منذ 19 شهرًا الأسبوع الماضي، ضمن عمليات جني الأرباح، ووسط تقارير عن بحث المنظمين قواعد أكثر صرامة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحسب بيانات أولية من“بلومبرج”، بلغ صافي مبيعات الصناديق العالمية قرابة 374 مليون دولار من الأسهم الهندية، الثلاثاء، بعد تسجيل أكبر مستوى منذ يونيو 2022، عند 2.4 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

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وتجاوز تقييم السوق الهندي – أكثر من 4.3 تريليون دولار – نظيره في هونج كونج لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن التقدم لم يدم طويلاً، حيث انتعشت تداولات هونج كونج وسط توقعات بحزمة إنقاذ من صناع السياسة الصينيين.

يأتي هذا بعد ضخ المستثمرين الأجانب أكثر من 21 مليار دولار في سوق الأسهم الهندية عام 2023، ما ساعد على تحقيق سلسلة من الارتفاعات القياسية الجديدة.

المصدر:

MENAFN25012024000202011048ID1107766937

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