تخارج الصناديق العالمية من الأسهم الهندية بأكبر وتيرة منذ 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت الأسهم الهندية أكبر تدفقات خارجة من المستثمرين الأجانب منذ 19 شهرًا الأسبوع الماضي، ضمن عمليات جني الأرباح، ووسط تقارير عن بحث المنظمين قواعد أكثر صرامة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحسب بيانات أولية من“بلومبرج”، بلغ صافي مبيعات الصناديق العالمية قرابة 374 مليون دولار من الأسهم الهندية، الثلاثاء، بعد تسجيل أكبر مستوى منذ يونيو 2022، عند 2.4 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.
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وتجاوز تقييم السوق الهندي – أكثر من 4.3 تريليون دولار – نظيره في هونج كونج لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن التقدم لم يدم طويلاً، حيث انتعشت تداولات هونج كونج وسط توقعات بحزمة إنقاذ من صناع السياسة الصينيين.
يأتي هذا بعد ضخ المستثمرين الأجانب أكثر من 21 مليار دولار في سوق الأسهم الهندية عام 2023، ما ساعد على تحقيق سلسلة من الارتفاعات القياسية الجديدة.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107766937
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