سهم نيكولا الأمريكية يقفز 6.5% بعد زيادة سعره المستهدف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حقق سهم شركة“نيكولا Nikola” الأمريكية، أعلى إغلاق في أسبوعين، مع التفاؤل من جانب محللين بفريق الإدارة والذي تولى قيادته في أغسطس“ستيف جيرسكي”، المدير التنفيذي السابق لشركة“جنرال موتورز”.
وأنهى سهم صانعة الشاحنات الكهربائية جلسة الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 6.55% عند 69.28 سنتًا، وهو أعلى إغلاق منذ جلسة الثاني عشر من يناير، بعد أن لامس 72.92 سنتًا.
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وحدّد بن كالو المحلل لدى شركة“بيرد” المالية في مذكرة بحثية، السعر المستهدف عند دولارين للسهم، مشيرًا إلى إمكانات كبيرة في السوق للنقل بالشاحنات الخالية من الانبعاثات، بحسب“ماركت ووتش”.
وتأتي المكاسب لتقلص خسائر سهم“نيكولا” منذ بداية عام 2024 عند 20.8%، ويتم تداول السهم بسعر أقل من دولار واحد منذ أكتوبر، وفي آخر 52 أسبوعًا، تم تداول السهم بسعر منخفض يصل إلى 52 سنتًا وبارتفاع يصل إلى 3.71 دولار.
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