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سهم نيكولا الأمريكية يقفز 6.5% بعد زيادة سعره المستهدف

1/25/2024 4:19:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حقق سهم شركة“نيكولا Nikola” الأمريكية، أعلى إغلاق في أسبوعين، مع التفاؤل من جانب محللين بفريق الإدارة والذي تولى قيادته في أغسطس“ستيف جيرسكي”، المدير التنفيذي السابق لشركة“جنرال موتورز”.

وأنهى سهم صانعة الشاحنات الكهربائية جلسة الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 6.55% عند 69.28 سنتًا، وهو أعلى إغلاق منذ جلسة الثاني عشر من يناير، بعد أن لامس 72.92 سنتًا.

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وحدّد بن كالو المحلل لدى شركة“بيرد” المالية في مذكرة بحثية، السعر المستهدف عند دولارين للسهم، مشيرًا إلى إمكانات كبيرة في السوق للنقل بالشاحنات الخالية من الانبعاثات، بحسب“ماركت ووتش”.

وتأتي المكاسب لتقلص خسائر سهم“نيكولا” منذ بداية عام 2024 عند 20.8%، ويتم تداول السهم بسعر أقل من دولار واحد منذ أكتوبر، وفي آخر 52 أسبوعًا، تم تداول السهم بسعر منخفض يصل إلى 52 سنتًا وبارتفاع يصل إلى 3.71 دولار.

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