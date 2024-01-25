إيه تي آند تي تحقق إيرادات أفضل من المتوقع

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة“إيه تي آند تي” إيرادات أفضل من التقديرات، بدعم مكاسب في عدد مشتركي الجوال، لكن الأرباح جاءت دون التوقعات خلال الربع الرابع من العام المالي 2023.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الاتصالات الأمريكية، تراجع ربحية سهم” إيه تي آند تي” بنسبة 11% على أساس سنوي عند 54 سنتًا، مقابل توقعات بـ 56 سنتًا للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر.

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وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 2.2% إلى 32 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 31.5 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات العام بأكمله 122.4 مليار دولار، بزيادة 1.4%، مدفوعة بالاتصالات اللاسلكية والألياف.

وأضافت الشركة نحو 526 ألف مشترك في خدمات الجوال خلال الربع الرابع، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 490.5 ألف مشترك.

وانخفض سهم” إيه تي آند تي” في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 0.1% في تمام الساعة 12:13 صباحًا بتوقيت القاهرة، بعدما أنهى جلسة الأربعاء متراجعًا بنسبة 2.95% عند 16.68 دولار.