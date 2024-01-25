إيه تي آند تي تحقق إيرادات أفضل من المتوقع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة“إيه تي آند تي” إيرادات أفضل من التقديرات، بدعم مكاسب في عدد مشتركي الجوال، لكن الأرباح جاءت دون التوقعات خلال الربع الرابع من العام المالي 2023.
وأظهرت نتائج أعمال شركة الاتصالات الأمريكية، تراجع ربحية سهم” إيه تي آند تي” بنسبة 11% على أساس سنوي عند 54 سنتًا، مقابل توقعات بـ 56 سنتًا للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر.
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وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 2.2% إلى 32 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 31.5 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات العام بأكمله 122.4 مليار دولار، بزيادة 1.4%، مدفوعة بالاتصالات اللاسلكية والألياف.
وأضافت الشركة نحو 526 ألف مشترك في خدمات الجوال خلال الربع الرابع، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 490.5 ألف مشترك.
وانخفض سهم” إيه تي آند تي” في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 0.1% في تمام الساعة 12:13 صباحًا بتوقيت القاهرة، بعدما أنهى جلسة الأربعاء متراجعًا بنسبة 2.95% عند 16.68 دولار.
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