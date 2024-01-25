فرنسا تضغط على بريطانيا للمساعدة في تمويل محطة هينكلي بوينت النووية

MENAFN - Al-Borsa News) تضغط الحكومة الفرنسية على نظيرتها في المملكة المتحدة، لحث لندن على التدخل والمساعدة في سد فجوة تمويلية بمليارات الجنيهات الإسترلينية في ميزانية مشروع الطاقة النووية التي تبنيه شركة“إي دي إف” الفرنسية في بريطانيا.

وذكر تقرير لصحيفة“فاينانشيال تايمز” الأربعاء، أنه من المرجح أن تتسبب هذه الضغوط في حدوث توترات بين باريس ولندن، بعد يوم من إعلان الشركة تأجيل موعد إتمام مشروع محطة“هينكلي بوينت سي” وتضاعف تكلفته النهائية.

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وقالت السلطات البريطانية في أول رد فعل على إعلان الشركة، إنها لن تستثمر أموالاً في المشروع، والذي تعتبر شركة“إي دي إف” المملوكة للحكومة الفرنسية المساهم الأكبر فيه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن باريس تضغط من أجل التوصل إلى“حل شامل” يتضمن أيضًا عقبات التمويل في محطة“سايزويل سي” المقرر إقامتها في المملكة المتحدة أيضًا.

وقال مسؤولون فرنسيون، إن المناقشات حول الخيارات المختلفة بدأت قبل عدة أشهر مع نظرائهم البريطانيين، على الرغم من إقرارهم بأن لندن أشارت لوجود قيود بالميزانية يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وفي المملكة المتحدة، قلل مسؤول حكومي من أهمية المحادثات، مضيفًا أن التكاليف ستكون من مسؤولية الشركة الفرنسية، فيما يتعلق بمشروع محطة“هينكلي بوينت” للطاقة النووية.