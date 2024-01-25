سهم إنفيديا يرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 24%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حقق سهم“إنفيديا” عاشر إغلاق قياسي له منذ بداية العام، ليرفع مكاسبه خلال الفترة إلى 23.9%، وسط زخم التكنولوجيا الناجم عن طفرة الذكاء الاصطناعي.
وسجل سهم صانعة الرقائق الأمريكية، خامس إغلاق قياسي له على التوالي، حيث أنهى تداولات جلسة الأربعاء مرتفعًا بنسبة 2.5% عند 613.62 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 628.49 دولار.
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وتجاوز حجم التداول البالغ 55.7 مليون خلال الجلسة، متوسط حجم التداول على مدى 50 يومًا والذي يبلغ 42.5 مليون، بحسب“ماركت ووتش”.
وفي ظل زخم السوق الأوسع، أنهى سهم المنافسة“إيه إم دي” التداولات مرتفعًا بنسبة 5.85% عند مستوى قياسي بلغ 178.29 دولار، والذي يعد ثالث إغلاق قياسي له منذ بداية العام الجاري.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107766933
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