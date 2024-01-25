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سهم إنفيديا يرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 24%

1/25/2024 4:19:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حقق سهم“إنفيديا” عاشر إغلاق قياسي له منذ بداية العام، ليرفع مكاسبه خلال الفترة إلى 23.9%، وسط زخم التكنولوجيا الناجم عن طفرة الذكاء الاصطناعي.

وسجل سهم صانعة الرقائق الأمريكية، خامس إغلاق قياسي له على التوالي، حيث أنهى تداولات جلسة الأربعاء مرتفعًا بنسبة 2.5% عند 613.62 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 628.49 دولار.

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وتجاوز حجم التداول البالغ 55.7 مليون خلال الجلسة، متوسط حجم التداول على مدى 50 يومًا والذي يبلغ 42.5 مليون، بحسب“ماركت ووتش”.

وفي ظل زخم السوق الأوسع، أنهى سهم المنافسة“إيه إم دي” التداولات مرتفعًا بنسبة 5.85% عند مستوى قياسي بلغ 178.29 دولار، والذي يعد ثالث إغلاق قياسي له منذ بداية العام الجاري.

المصدر:

MENAFN25012024000202011048ID1107766933

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