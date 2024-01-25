أرباح آي بي إم تقفز بأكثر من 20% في الربع الرابع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم“آي بي إم” في تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال قوية فاقت التوقعات خلال الربع الرابع، حيث قفزت أرباحها بأكثر من 20%.
وزادت قيمة السهم بنسبة 5.65% إلى 183.84 دولار، في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت القاهرة، بعدما أنهى الجلسة الرئيسية مستقرًا عند 173.93 دولار.
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وبلغت ربحية السهم المعدلة 3.87 دولار خلال الربع الأخير من 2023، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 3.78 دولار، فيما بلغت الإيرادات 17.38 مليار دولار، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 17.30 مليار دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4%، وارتفع صافي الدخل إلى 3.29 مليار دولار من 2.71 مليار دولار قبل عام، بزيادة تتجاوز 21%.
وبلغ إجمالي التدفق النقدي الحر للعام الماضي 11.2 مليار دولار، وذلك أكثر من هدف الإدارة البالغ 10.5 مليار دولار، ووصلت إيرادات البرمجيات إلى 7.51 مليار دولار، بزيادة 3% لكنها أقل من التوقعات البالغة 7.67 مليار دولار.
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