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أرباح آي بي إم تقفز بأكثر من 20% في الربع الرابع

1/25/2024 4:19:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“آي بي إم” في تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال قوية فاقت التوقعات خلال الربع الرابع، حيث قفزت أرباحها بأكثر من 20%.

وزادت قيمة السهم بنسبة 5.65% إلى 183.84 دولار، في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت القاهرة، بعدما أنهى الجلسة الرئيسية مستقرًا عند 173.93 دولار.

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وبلغت ربحية السهم المعدلة 3.87 دولار خلال الربع الأخير من 2023، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 3.78 دولار، فيما بلغت الإيرادات 17.38 مليار دولار، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 17.30 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4%، وارتفع صافي الدخل إلى 3.29 مليار دولار من 2.71 مليار دولار قبل عام، بزيادة تتجاوز 21%.

وبلغ إجمالي التدفق النقدي الحر للعام الماضي 11.2 مليار دولار، وذلك أكثر من هدف الإدارة البالغ 10.5 مليار دولار، ووصلت إيرادات البرمجيات إلى 7.51 مليار دولار، بزيادة 3% لكنها أقل من التوقعات البالغة 7.67 مليار دولار.

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