سوقا الأسهم بالصين وهونج كونج تخسران 6 تريليونات دولار منذ 2021

MENAFN - Al-Borsa News) خسر سوقا الأسهم في الصين وهونج كونج نحو 6.3 تريليون دولار من القيمة السوقية منذ مستوى الذروة المسجل في عام 2021، وفقًا لبيانات من“بلومبرج”.

وحتى نهاية الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر“هانج سينج” في هونج كونج بنسبة 12% منذ بداية العام، وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر“سي إس آي 300” لأكبر الأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن بنحو 5%.

موضوعاتإدارة الطيران الأمريكية تسمح بتحليق“بوينج 737 ماكس” الأحد المقبل الأسهم الأوروبية تتباين بالمستهل قبيل اجتماع البنك المركزي “دويتشه بنك”: الأسهم الأمريكية قد تنخفض 10% على المدى القريب

وجاءت الكثير من الخسائر التي شهدها السوقان هذا العام بعدما تجاوزت بورصة طوكيو حجم نظيرتها في شنغهاي يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2020، بيد أنهما قلصا خسائرهما هذا الأسبوع.

وقال ما يقرب من ثلث المشاركين البالغ عددهم 417 متداولًا ومحللًا في استطلاع للوكالة، إنهم يعتزمون استثمار المزيد في الأسهم الصينية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث يبدو أنها تشكل فرصة رخيصة بشكل متزايد.

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