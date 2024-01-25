سوقا الأسهم بالصين وهونج كونج تخسران 6 تريليونات دولار منذ 2021

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خسر سوقا الأسهم في الصين وهونج كونج نحو 6.3 تريليون دولار من القيمة السوقية منذ مستوى الذروة المسجل في عام 2021، وفقًا لبيانات من“بلومبرج”.
وحتى نهاية الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر“هانج سينج” في هونج كونج بنسبة 12% منذ بداية العام، وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر“سي إس آي 300” لأكبر الأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن بنحو 5%.
موضوعات متعلقة
إدارة الطيران الأمريكية تسمح بتحليق“بوينج 737 ماكس” الأحد المقبل الأسهم الأوروبية تتباين بالمستهل قبيل اجتماع البنك المركزي “دويتشه بنك”: الأسهم الأمريكية قد تنخفض 10% على المدى القريب
وجاءت الكثير من الخسائر التي شهدها السوقان هذا العام بعدما تجاوزت بورصة طوكيو حجم نظيرتها في شنغهاي يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2020، بيد أنهما قلصا خسائرهما هذا الأسبوع.
وقال ما يقرب من ثلث المشاركين البالغ عددهم 417 متداولًا ومحللًا في استطلاع للوكالة، إنهم يعتزمون استثمار المزيد في الأسهم الصينية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث يبدو أنها تشكل فرصة رخيصة بشكل متزايد.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107766931
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.