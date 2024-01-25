استقرار أسعار الذهب قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية وأوروبية

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين اليوم صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، فضلاً عن نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير – الأكثر نشاطاً – عند 2016.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 2015.81 دولار للأوقية، واستقرت عقود الفضة تسليم مارس عند 22.89 دولار، في حين ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.16% إلى 904.88 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا محلل أسواق المال بـ”كابيتال دوت كوم” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن الاقتصاد الأمريكي يواصل تحدي التوقعات المتشائمة، وهذا منح فرصة للأسواق كي تتوقع تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، فضلاً عن تجنب خطر الركود.

ويتوقع المستثمرون تثبيت البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة عند مستوى 4.5% في اجتماعه المرتقب اليوم، فضلاً عن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% على أساس سنوي معدل موسمياً في الربع الرابع من عام 2023، بعد نموه بنسبة 4.9% في الربع الثالث.

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