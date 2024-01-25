استقرار أسعار الذهب قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية وأوروبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين اليوم صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، فضلاً عن نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير – الأكثر نشاطاً – عند 2016.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.
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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 2015.81 دولار للأوقية، واستقرت عقود الفضة تسليم مارس عند 22.89 دولار، في حين ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.16% إلى 904.88 دولار للأوقية.
وقال كايل رودا محلل أسواق المال بـ”كابيتال دوت كوم” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن الاقتصاد الأمريكي يواصل تحدي التوقعات المتشائمة، وهذا منح فرصة للأسواق كي تتوقع تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، فضلاً عن تجنب خطر الركود.
ويتوقع المستثمرون تثبيت البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة عند مستوى 4.5% في اجتماعه المرتقب اليوم، فضلاً عن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% على أساس سنوي معدل موسمياً في الربع الرابع من عام 2023، بعد نموه بنسبة 4.9% في الربع الثالث.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107766930
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