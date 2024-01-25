أفضل أسهم للأسبوع القادم في عين على البورصة

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ماذا سيحدث في اجتماعات البنك المركزي خلال فبراير، وإلى أين ستصل رحلة الجنيه المصري أمام الدولار، وموعد تنفيذ الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وبعد ارتفاع أسعار الحديد، كيف ستتأثر أسهم عتاقة، وحديد عز في البورصة، ومتى سيتوقف ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي؟، كل هذا مع تحليل لأداء أهم الأسهم، خلال هذا الأسبوع، وتوقع أفضل الأسهم حظا، الأسبوع القادم.. في حلقة جديدة من عين على البورصة.
المصدر:
Alborsanews
MENAFN25012024000202011048ID1107766929
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