أفضل أسهم للأسبوع القادم في عين على البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإلى متى يستمر ارتفاع الذهب فى مصر؟ بعد ارتفاع الدولار بالسوق الموازية.. ماذا يحدث في البورصة؟ رئيس هيئة الاستثمار يكشف عن خطة مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية بـ2024

ماذا سيحدث في اجتماعات البنك المركزي خلال فبراير، وإلى أين ستصل رحلة الجنيه المصري أمام الدولار، وموعد تنفيذ الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وبعد ارتفاع أسعار الحديد، كيف ستتأثر أسهم عتاقة، وحديد عز في البورصة، ومتى سيتوقف ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي؟، كل هذا مع تحليل لأداء أهم الأسهم، خلال هذا الأسبوع، وتوقع أفضل الأسهم حظا، الأسبوع القادم.. في حلقة جديدة من عين على البورصة.

المصدر: Alborsanews