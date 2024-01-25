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المصرية للاتصالات تبني كابلًا بحريًا جديدًا لربط مصر والأردن

1/25/2024 4:19:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت“المصرية للاتصالات” اتفاقية تعاون مع شركة نايتل الأردنية، لإنشاء الكابل البحري“Coral Bridge كورال بريدج”، وهو أول كابل بحري لربط الاتصالات بين الأردن ومصر منذ نحو 25 عاماً.

ويمتد الكابل البحري“كورال بريدج” في خليج العقبة لبناء جسر بحري للاتصالات يربط مدينة العقبة الأردنية بمدينة طابا المصرية وإنشاء بنية تحتية قوية بين البلدين، وسيتم تصميم الكابل البحري بأعلى المواصفات التقنية ليكون بمثابة مشروع رئيسي يربط بين البلدين، لما يتمتع به من مزايا تنافسية فريدة بفضل قصر المسافة بين نقطتي الإنزال، واحتوائه على عدد كبير من الألياف الضوئية تتيح تجميع ونقل الحركة الدولية بالمنطقة بسعات كبيرة لتلبية الطلبات المتنامية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

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وسيسهم تنفيذ الكابل البحري“كورال بريدج” في تكامل المزايا التنافسية الجغرافية لمصر كمعبر رئيسي للحركة الدولية من الشرق إلى الغرب، والأردن كمعبر رئيسي لدول الشام والعراق ودول الخليج ونقطة التقاء رديفة بين آسيا وأوروبا، كما سيجمع ويوفر بدائل لحركة الاتصالات الدولية إلى أوروبا من خلال البنية التحتية المميزة لمصر، ومن خلال مركز العقبة الرقمي المحايد والمجهز بأعلى المواصفات العالمية والذي يستضيف كبار مقدمي المحتوى والمشغلين الدوليين.

ومن خلال هذا الربط، سيخدم الكابل البحري السوق الأردني والأسواق المجاورة عبر توفير حلول متكاملة من العقبة إلى أوروبا عن طريق الاستفادة من انتشار البنية التحتية البحرية المتنوعة والمتعددة وشبكة العبور القوية للشركة المصرية للاتصالات.

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