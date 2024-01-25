المصرية للاتصالات تبني كابلًا بحريًا جديدًا لربط مصر والأردن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت“المصرية للاتصالات” اتفاقية تعاون مع شركة نايتل الأردنية، لإنشاء الكابل البحري“Coral Bridge كورال بريدج”، وهو أول كابل بحري لربط الاتصالات بين الأردن ومصر منذ نحو 25 عاماً.
ويمتد الكابل البحري“كورال بريدج” في خليج العقبة لبناء جسر بحري للاتصالات يربط مدينة العقبة الأردنية بمدينة طابا المصرية وإنشاء بنية تحتية قوية بين البلدين، وسيتم تصميم الكابل البحري بأعلى المواصفات التقنية ليكون بمثابة مشروع رئيسي يربط بين البلدين، لما يتمتع به من مزايا تنافسية فريدة بفضل قصر المسافة بين نقطتي الإنزال، واحتوائه على عدد كبير من الألياف الضوئية تتيح تجميع ونقل الحركة الدولية بالمنطقة بسعات كبيرة لتلبية الطلبات المتنامية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
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وسيسهم تنفيذ الكابل البحري“كورال بريدج” في تكامل المزايا التنافسية الجغرافية لمصر كمعبر رئيسي للحركة الدولية من الشرق إلى الغرب، والأردن كمعبر رئيسي لدول الشام والعراق ودول الخليج ونقطة التقاء رديفة بين آسيا وأوروبا، كما سيجمع ويوفر بدائل لحركة الاتصالات الدولية إلى أوروبا من خلال البنية التحتية المميزة لمصر، ومن خلال مركز العقبة الرقمي المحايد والمجهز بأعلى المواصفات العالمية والذي يستضيف كبار مقدمي المحتوى والمشغلين الدوليين.
ومن خلال هذا الربط، سيخدم الكابل البحري السوق الأردني والأسواق المجاورة عبر توفير حلول متكاملة من العقبة إلى أوروبا عن طريق الاستفادة من انتشار البنية التحتية البحرية المتنوعة والمتعددة وشبكة العبور القوية للشركة المصرية للاتصالات.
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