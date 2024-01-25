وزيرة التخطيط: مصر تتطلع لتعميق التعاون مع دول البريكس

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لمنظمة البريكس؛ سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط على تطلع مصر لتعميق التعاون مع بنك التنمية ودول مجموعة البريكس وبناء شراكة فاعلة تليق بقدرات الدول الشريكة في بريكس.

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وأضافت أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بنحو 33% مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75% مقارنة بعام 2020، موضحة أن مصر تمتلك 11.960 سهمًا مشتركًا برأس مال مشترك بقيمة 1.196 مليون دولار تمثل 2.27% من رأس المال المشترك لبنك“NDB”.

وأشارت السعيد، إلى دور وزارة التخطيط في صياغة الخطة الاستثمارية للدولة، والاستثمارات العامة بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو المجتمعات الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، ويتضمن ذلك التركيز على القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة وإنتاجية لتقليل الفجوات التنموية بين محافظات مصر، وقد ركزت الحكومة منذ إطلاق رؤية مصر 2030 على الاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض دور بنك التنمية الجديد وعملياته؛ حيث يعتبر بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس في عام 2015 في شنغهاي بواسطة دول البريكس ولتوسيع نطاق تأثيره، قام NDB بخطوات هامة نحو توسيع عضويته في عام 2021 من خلال قبول بنغلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي كأعضاء جدد، وتركز عمليات البنك على عدة مجالات، وقد وافق البنك على 96 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 32.8 مليار دولار، كما حصل NDB على تصنيف إصدار الديون طويلة الأمد“AA+” من S&P Global Ratings، وتصنيف الديون الطويلة الأمد“AA” من Fitch Ratings، وتصنيف الائتمان الدولي“AAA” من وكالة التصنيف اليابانية“JCR”.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع استراتيجية NDB للسنوات 2022-2026، والتي تتضمن تحقيق عدة أهداف ويوفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل القروض والضمانات والاستثمارات بحقوق الملكية والمساعدة الفنية.

ويتعاون NDB مع مؤسسات تنمية متعددة الأطراف في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك استكشاف ومتابعة فرص التمويل وتيسير تبادل المعرفة والبحث، وتوفير المساعدة الفنية، وتبادل الموارد البشرية، وغيرها.