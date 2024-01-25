وزيرة التخطيط: مصر تتطلع لتعميق التعاون مع دول البريكس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لمنظمة البريكس؛ سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط على تطلع مصر لتعميق التعاون مع بنك التنمية ودول مجموعة البريكس وبناء شراكة فاعلة تليق بقدرات الدول الشريكة في بريكس.
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وأضافت أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بنحو 33% مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75% مقارنة بعام 2020، موضحة أن مصر تمتلك 11.960 سهمًا مشتركًا برأس مال مشترك بقيمة 1.196 مليون دولار تمثل 2.27% من رأس المال المشترك لبنك“NDB”.
وأشارت السعيد، إلى دور وزارة التخطيط في صياغة الخطة الاستثمارية للدولة، والاستثمارات العامة بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو المجتمعات الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، ويتضمن ذلك التركيز على القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة وإنتاجية لتقليل الفجوات التنموية بين محافظات مصر، وقد ركزت الحكومة منذ إطلاق رؤية مصر 2030 على الاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض دور بنك التنمية الجديد وعملياته؛ حيث يعتبر بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس في عام 2015 في شنغهاي بواسطة دول البريكس ولتوسيع نطاق تأثيره، قام NDB بخطوات هامة نحو توسيع عضويته في عام 2021 من خلال قبول بنغلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي كأعضاء جدد، وتركز عمليات البنك على عدة مجالات، وقد وافق البنك على 96 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 32.8 مليار دولار، كما حصل NDB على تصنيف إصدار الديون طويلة الأمد“AA+” من S&P Global Ratings، وتصنيف الديون الطويلة الأمد“AA” من Fitch Ratings، وتصنيف الائتمان الدولي“AAA” من وكالة التصنيف اليابانية“JCR”.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع استراتيجية NDB للسنوات 2022-2026، والتي تتضمن تحقيق عدة أهداف ويوفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل القروض والضمانات والاستثمارات بحقوق الملكية والمساعدة الفنية.
ويتعاون NDB مع مؤسسات تنمية متعددة الأطراف في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك استكشاف ومتابعة فرص التمويل وتيسير تبادل المعرفة والبحث، وتوفير المساعدة الفنية، وتبادل الموارد البشرية، وغيرها.
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