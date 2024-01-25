وزير الإسكان يستعرض تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين في المدن الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، سير العمل والموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بمحاورها المختلفة، للوقوف على معدلات التنفيذ، ومستوى الأعمال التي يتم تنفيذها، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدن (حدائق العاصمة – 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – العاشر من رمضان – ملوي الجديدة – المنيا الجديدة – القاهرة الجديدة)، وغيرها من المدن، بهدف توفير المسكن الملائم والميسر للمواطنين من مختلف شرائح الدخل.

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وشدد على مواصلة المتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات التنفيذ بوحدات المبادرة الرئاسية، والالتزام بتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة، وكذا مراعاة جودة الأعمال.

ووجه وزير الإسكان، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة أو المتأخرة في التنفيذ، وعدم إسناد مشروعات لها مستقبلاً، وتحفيز الشركات الملتزمة بإنجاز المشروعات.

وفي ذات السياق، أشار المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ حوالي 1632 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” محور الإسكان المتوسط بمساحات (100م2 – 110م2- 120م2) للوحدة شاملة أعمال الربط على المرافق، وأعمال تنسيق الموقع العام، وتنفيذ 178 عمارة بالمرحلة الخامسة بالمبادرة بمساحة ٩٠ مترا للوحدة بالحي الـ21.

ونوه عن أنه جارٍ استكمال الأعمال الجارية بـ 298 عمارة بمساحة 90 مترا ضمن المرحلة الرابعة بالمبادرة بحى النرجس، و52 عمارة شرق حي الأندلس بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة، و98 عمارة بشرق حي الأندلس بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة، و98 عمارة بمساحة 90 مترا بالحى الـ20.

وفي ذات السياق، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، تقدم معدلات التنفيذ بوحدات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، والتي تضم 222 عمارة بها حوالي 5328 وحدة بمساحات متنوعة، مؤكداً أنه يتم تنفيذ الأعمال طبقاً للمواعيد المقررة وبالمواصفات المتفق عليها.

ونوه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن أنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة بالمرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، لمنخفضى الدخل، بمنطقة غرب المطار، بجانب الوحدات التي تم ويجري تنفيذها في مراحل سابقة.

واستعرض المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سير العمل بمشروع الإسكان المتوسط ضمن المبادرة، المقام على مساحة 92 فدانا، الذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

وقال إنه جارٍ تنفيذ نحو 134 عمارة سكنية بواقع 3261 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين 100 و110 و120 مترا مربعا، لافتا إلى أن كافة العمارات السكنية تحتوي على مصعد كهربائي.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 85 عمارة سكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط بالمبادرة، تحتوي على 2040 وحدة كاملة التشطيب بمرحلة تنفيذ متقدمة بمساحة 150مترا مربعا في المتوسط، ويقع المشروع في تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي والمقام على مساحة 69 فدانا.

وفي مدينة حدائق العاصمة، تابع المهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، مع المهندس أحمد إسماعيل، ممثل الدعم الفنى بوزارة الإسكان، المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، حيث تم التأكيد على المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها لإنهاء 100 ألف وحدة سكنية، والتى تدخل ضمن خطة الدولة لتوفير المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه يتم إجراء لقاءات مستمرة مع الشركات العاملة بمشروعات الإسكان، للتأكيد على زيادة نسب الإنجاز لتلبية العدد المطلوب بالإعلانات المطروحة للحجز للمواطنين.

واستعرض المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، موقف تنفيذ أعمال وحدات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” الجاري تنفيذها بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ 32 عمارة بمساحات 90م2 / 75م2 للوحدة بمحور محدودي الدخل، و6 عمارات سكنية بمحور متوسطي الدخل بالمبادرة.

وقال المهندس وليد حجاجي، رئيس جهاز مدينتي الفشن الجديدة وملوي الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ 180 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، بجانب المشروعات السكنية الأخرى بمدينة ملوي الجديدة، حيث تم التنبيه على الشركات المنفذة بالاهتمام بمعدلات التنفيذ والمواصفات الفنية للمشروع.