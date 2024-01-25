آبل أكثر الشركات مبيعًا للهواتف الذكية في الصين لأول مرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نجحت الأمريكية“آبل” في أن تصبح أكثر الشركات مبيعًا للهواتف الذكية في الصين خلال 2023 بحصة سوقية بلغت 17.3%، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تحصل فيها صانعة الآيفون على ذلك اللقب، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث“آي دي سي”.
وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه“آبل” في ثالث أكبر أسواقها، حيث تحد بعض الشركات والوكالات الحكومية الصينية من استخدام الموظفين لجوالات آيفون، في إجراء يعكس القيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على التطبيقات الصينية لأسباب أمنية.
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ولكن تجتذب“آبل” الطلب من العديد من المستهلكين من خلال الخصومات والعروض الترويجية الكبرى التي يتم تنفيذها عن طريق قنوات التوزيع التابعة لجهات خارجية.
وعلى مدار العام الماضي، كان تراجع شحنات“آبل” بنسبة 2.2% أفضل مما شهدته الشركات المنافسة مثل“هونور” و”فيفو”.
وحصدت“آبل” ذلك اللقب بعد تراجع مبيعات الآيفون بصورة أقل من جوالات“جلاكسي” من“سامسونج”، ومع ذلك فإن سلسلة“آيفون 15” الأحدث تواجه رياحًا معاكسة في الحفاظ على الطلب في الصين، ويتوقع المحللون استمرار المبيعات في الضعف.
وبشكل عام، بلغ حجم الشحنات في سوق الجوالات الذكية في الصين 73.63 مليون وحدة في الربع الرابع من العام الماضي، أما بالنسبة لـ 2023 بأكمله، بلغ حجم الشحنات 271 مليون وحدة بانخفاض 5% مقارنة بعام 2022، ويعد أقل حجم خلال عقد زمني وهو ما يعود للتعافي الاقتصادي الضعيف، وضعف معنويات المستهلكين.
وعلى الرغم من أن سوق الجوالات الذكية في الصين لا يزال يواجه تحديات فإنه يتجه نحو التعافي إذ حقق الربع الرابع من 2023 نموًا في الشحنات على أساس سنوي بنسبة 1.2%.
أما في الربع الرابع من عام 2023، عادت“هواوي” إلى قائمة أكبر خمس شركات في الصين بعد أكثر من عامين من الغياب، وهو ما قد يعزز المنافسة في السوق.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107766924
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