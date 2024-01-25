آبل أكثر الشركات مبيعًا للهواتف الذكية في الصين لأول مرة

MENAFN - Al-Borsa News) نجحت الأمريكية“آبل” في أن تصبح أكثر الشركات مبيعًا للهواتف الذكية في الصين خلال 2023 بحصة سوقية بلغت 17.3%، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تحصل فيها صانعة الآيفون على ذلك اللقب، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث“آي دي سي”.

وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه“آبل” في ثالث أكبر أسواقها، حيث تحد بعض الشركات والوكالات الحكومية الصينية من استخدام الموظفين لجوالات آيفون، في إجراء يعكس القيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على التطبيقات الصينية لأسباب أمنية.

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ولكن تجتذب“آبل” الطلب من العديد من المستهلكين من خلال الخصومات والعروض الترويجية الكبرى التي يتم تنفيذها عن طريق قنوات التوزيع التابعة لجهات خارجية.

وعلى مدار العام الماضي، كان تراجع شحنات“آبل” بنسبة 2.2% أفضل مما شهدته الشركات المنافسة مثل“هونور” و”فيفو”.

وحصدت“آبل” ذلك اللقب بعد تراجع مبيعات الآيفون بصورة أقل من جوالات“جلاكسي” من“سامسونج”، ومع ذلك فإن سلسلة“آيفون 15” الأحدث تواجه رياحًا معاكسة في الحفاظ على الطلب في الصين، ويتوقع المحللون استمرار المبيعات في الضعف.

وبشكل عام، بلغ حجم الشحنات في سوق الجوالات الذكية في الصين 73.63 مليون وحدة في الربع الرابع من العام الماضي، أما بالنسبة لـ 2023 بأكمله، بلغ حجم الشحنات 271 مليون وحدة بانخفاض 5% مقارنة بعام 2022، ويعد أقل حجم خلال عقد زمني وهو ما يعود للتعافي الاقتصادي الضعيف، وضعف معنويات المستهلكين.

وعلى الرغم من أن سوق الجوالات الذكية في الصين لا يزال يواجه تحديات فإنه يتجه نحو التعافي إذ حقق الربع الرابع من 2023 نموًا في الشحنات على أساس سنوي بنسبة 1.2%.

أما في الربع الرابع من عام 2023، عادت“هواوي” إلى قائمة أكبر خمس شركات في الصين بعد أكثر من عامين من الغياب، وهو ما قد يعزز المنافسة في السوق.

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